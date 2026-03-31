Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Економічна криза у РФ набирає обертів
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

На минулому тижні наша «Церква свідків економічної кризи у РФ» отримала нові докази розростання катастрофи в економіці країни-агресора.

На початку тижня російський диктатор особисто заявив про «низьку негативну динаміку основних макроекономічних показників у РФ». А далі погані для РФ новини почали множитись як гриби після дощу. Росстат повідомив про продовження поступового зниження споживчої впевненості у РФ у першому кварталі.

Слідом за цим на ринку з’явились результати кількох опитувань малого бізнесу, які показали, що на зростання навантаження та зниження виручки малий бізнес відповів підвищенням цін та оптимізацією.

Ближче до середини тижня прибула статистика з промислового сектору: за даними Росстату промислове виробництво у лютому скоротилося на 0,9%, у лютому скоротився випуск сталевого прокату на 5,4% до січня, а також відбулось скорочення виробництва вантажних вагонів за 2 місяці в 1,9 раза, виробництво вантажівок у лютому впало на 31,3%.

Офіційний тиждень закрило Мінекономрозвитку РФ, яке визнало, що прогноз по зростанню ВВП у 2026 році буде офіційно переглянутий.

Свої 5 копійок в поганий настрій росіян доклав і корпоративний сектор. Російська залізниця (РЖД) повідомила про прибуток в пару мільярдів рублів, що в її ситуації (на фоні великих боргів) означало анонсування фінансових складнощів.

Уряд РФ вирішив допомогти РЖД за рахунок олігархату та почав просувати ідею тарифів за принципом «вези або плати», що збільшить вартість транспортних послуг РЖД. Негативна статистика також вийшла від КАМАЗу, ВТБ та «Транснафти».

Як підсумок тижня: фондовий індекс Мосбіржі рухнув (вкотре) нижче за 2800 пунктів, розгубивши все зростання за тижні мрій про те, що високі ціни на нафту допоможуть економіці РФ.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua