Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура

Ірина Міллер
Андрій Щур мобілізувався до лав Збройних сил України у серпні 2024 року
колаж: glavcom.ua

Військовослужбовець вважався безвісти зниклим з жовтня 2024 року, лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Щура.

40-річний солдат Андрій Щур загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Щур народився 28 жовтня 1983 року в Рівному. Навчався у 23-й школі, згодом здобув фах машиніста-компресорника в місцевому училищі. Після закінчення навчання працював за спеціальністю на «Рівнеазоті», згодом – в «Укрпошті» та експедитором у фірмі «Самсон».

У серпні 2024 року Андрія Щура мобілізували до лав Збройних сил України.

Захисник України Андрій Щур
фото: Рівненська міська рада

«Це була добра й чуйна людина, люблячий чоловік, який завжди підтримував і допомагав. Він був веселим і життєрадісним, навіть у важких ситуаціях не втрачав оптимізм. Цікавився технікою та транспортом. У вільний час любив відпочивати на природі», – розповіла дружина захисника.

40-річний солдат Андрій Щур загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час військовослужбовець вважався безвісти зниклим – лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Поховали військовослужбовця 18 березня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Військовий тримає траурний портрет захисника Андрія Щура
фото: Рівненська міська рада
Прощання із захисником у Рівному
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

