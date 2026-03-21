Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура

40-річний солдат Андрій Щур загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Щур народився 28 жовтня 1983 року в Рівному. Навчався у 23-й школі, згодом здобув фах машиніста-компресорника в місцевому училищі. Після закінчення навчання працював за спеціальністю на «Рівнеазоті», згодом – в «Укрпошті» та експедитором у фірмі «Самсон».

У серпні 2024 року Андрія Щура мобілізували до лав Збройних сил України.

Захисник України Андрій Щур фото: Рівненська міська рада

«Це була добра й чуйна людина, люблячий чоловік, який завжди підтримував і допомагав. Він був веселим і життєрадісним, навіть у важких ситуаціях не втрачав оптимізм. Цікавився технікою та транспортом. У вільний час любив відпочивати на природі», – розповіла дружина захисника.

40-річний солдат Андрій Щур загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час військовослужбовець вважався безвісти зниклим – лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Поховали військовослужбовця 18 березня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Військовий тримає траурний портрет захисника Андрія Щура фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником у Рівному фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, батьки та брат.

