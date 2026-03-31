Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Родичі окупантів звинувачують місцеву владу в бездіяльності та звернулися до прокуратури
Родичі заявили про бездіяльність влади та показали затоплені могили

У місті Троїцьк Челябінської області Росії затопило алею поховань російських військових, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами родичів загиблих, місце поховань перетворилося на водойму через відсутність належного водовідведення. Росіяни кажуть, що підтоплення відбувається вже другий рік поспіль. Вони скаржаться на бездіяльність місцевої влади та повідомили про звернення до прокуратури.

Мешканці регіону також висловили обурення ситуацією. Вони наголошують на необхідності облаштування дренажної системи або інших рішень для відведення води.

В адміністрації Троїцька заявили, що ситуацію взяли під контроль. Там повідомили про намір винести питання фінансування робіт на розгляд депутатів.

Згодом у владі уточнили, що вже організували відведення талої води – уздовж дороги викопали рів, завдяки чому рівень води почав знижуватися. За потреби обіцяють провести додаткові роботи. Також у мерії планують ремонт дороги на кладовищі, зокрема відсипку та грейдерування, однак наразі триває підрахунок кошторису.

До слова, у Росії в березні 2026 року різко зріс інтерес до VPN-сервісів. Кількість відповідних запитів у Google досягла найвищого рівня щонайменше за останні п’ять років.

За даними Google Trends, популярність пошукових запитів про обхід блокувань досягла максимального показника – 100 балів. Для порівняння, попередній пік у грудні 2025 року становив лише 59.

Найбільше зросли запити на кшталт «впн скачать», «vpn» та «впн бесплатно». Також різко збільшився інтерес до конкретних VPN-додатків – окремі запити показали зростання більш ніж на 5000%.

