CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування

Наслідки війни в Ірані є серйозними та постійно зростаючими. Вони змінять світ

Нинішня військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану стала найвищою точкою реалізації стратегії «Америка понад усе», де традиційні союзи поступилися місцем одностороннім діям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Адміністрація Дональда Трампа фактично відмовилася від дипломатичної підготовки та координації, які були характерними для попередніх воєн у Перській затоці. Навіть найближчі партнери по НАТО були поставлені перед фактом початку бойових дій, що спричинило хаос у дипломатичних колах та поставило під загрозу безпеку іноземних громадян у зоні конфлікту. Така зневага до союзників відображає нову політичну реальність, де Вашингтон використовує силу для нав’язування власних інтересів, не зважаючи на міжнародне право чи занепокоєння партнерів щодо економічної та міграційної нестабільності.

Поки американські та ізраїльські сили зосереджені на нейтралізації військового потенціалу Ірану, решта світу змушена долати наслідки регіонального вибуху. Стрімке подорожчання енергоносіїв та атаки іранських безпілотників на цивільну інфраструктуру в країнах Перської затоки продемонстрували вразливість глобальних економічних хабів. Європейські держави опинилися у складному становищі, намагаючись зберегти залишки міжнародного порядку і водночас не зіпсувати відносини з непередбачуваною адміністрацією Трампа, від якої залежить їхня власна оборона.

Попри певну військову ефективність ударів, відсутність чіткого політичного плану на випадок краху іранської державності створює ризик довготривалого хаосу, який союзникам доведеться врегульовувати самотужки. 

У квітні минулого року Трамп зазначив, що під час свого першого терміну йому довелося «зробити дві речі: керувати країною та виживати». Він додав: «А вдруге я керуватиму країною та світом».

Ця війна показує решті світу, наскільки бурхливою буде така позиція.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

