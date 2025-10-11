Головна Техно Телеком
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі
Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія
Підозрюваний у підпалі Джонатан Ріндеркнехт генерував у нейромережі картинки з містом, що горить

Федеральна влада США заарештувала підозрюваного в підпалі, який став причиною пожежі в Лос-Анджелесі, що забрала життя 12 осіб і знищила ліси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge. Серед представлених доказів – зображення міста, що палає, яке підозрюваний нібито згенерував за допомогою ChatGPT.

Тимчасовий прокурор Центрального округу Каліфорнії повідомив, що 29-річний Джонатан Ріндеркнехт із Флориди звинувачується в умисному підпалі, що призвів до пожеж у Пасифік-Палісейдс у січні 2025 року.

За даними Міністерства юстиції США, камери відеоспостереження, слова свідків і дані з мобільного телефону підтверджують присутність Ріндеркнехта поруч із місцем загоряння.

Серед доказів також згадується запит до ChatGPT на створення «дистопічної картини з палаючим лісом і людьми, які намагаються втекти». За версією прокуратури, це зображення було створено за кілька місяців до початку пожежі.

Картинки, які генерував Ріндеркнехт
Картинки, які генерував Ріндеркнехт
Як уточнює Міністерство юстиції США, Ріндеркнехт звинувачується в підпалі Lachman Fire, який почався 1 січня 2025 року. Хоча рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, вогонь незабаром розгорівся знову і перетворився на Palisades wildfire – третю за руйнівністю пожежу в історії Каліфорнії.

За версією обвинувачення, Ріндеркнехт у ніч на Новий рік висадив пасажира Uber, де він працював, припаркував машину біля стежки Skull Rock і почав іти нею, знімаючи відео на iPhone. При цьому він слухав французький реп Un Zder, Un The, де в кліпі горить сміттєвий бак.

Після опівночі 1 січня, як стверджує прокуратура, Ріндеркнехт підпалив ліс і зателефонував у 911, водночас поставивши ChatGPT запитання: «Ви несете відповідальність, якщо пожежа почалася через вашу сигарету?».

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру. За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, пошкоджено та знищено майже 16 000 будівель. За словами офіційних осіб округу Лос-Анджелес, у певний момент 180 тисяч людей отримали наказ про евакуацію.

