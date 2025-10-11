ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі

Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія

Підозрюваний у підпалі Джонатан Ріндеркнехт генерував у нейромережі картинки з містом, що горить

Федеральна влада США заарештувала підозрюваного в підпалі, який став причиною пожежі в Лос-Анджелесі, що забрала життя 12 осіб і знищила ліси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge. Серед представлених доказів – зображення міста, що палає, яке підозрюваний нібито згенерував за допомогою ChatGPT.

Тимчасовий прокурор Центрального округу Каліфорнії повідомив, що 29-річний Джонатан Ріндеркнехт із Флориди звинувачується в умисному підпалі, що призвів до пожеж у Пасифік-Палісейдс у січні 2025 року.

За даними Міністерства юстиції США, камери відеоспостереження, слова свідків і дані з мобільного телефону підтверджують присутність Ріндеркнехта поруч із місцем загоряння.

Серед доказів також згадується запит до ChatGPT на створення «дистопічної картини з палаючим лісом і людьми, які намагаються втекти». За версією прокуратури, це зображення було створено за кілька місяців до початку пожежі.

Картинки, які генерував Ріндеркнехт фото з відкритих джерел

Як уточнює Міністерство юстиції США, Ріндеркнехт звинувачується в підпалі Lachman Fire, який почався 1 січня 2025 року. Хоча рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, вогонь незабаром розгорівся знову і перетворився на Palisades wildfire – третю за руйнівністю пожежу в історії Каліфорнії.

За версією обвинувачення, Ріндеркнехт у ніч на Новий рік висадив пасажира Uber, де він працював, припаркував машину біля стежки Skull Rock і почав іти нею, знімаючи відео на iPhone. При цьому він слухав французький реп Un Zder, Un The, де в кліпі горить сміттєвий бак.

Після опівночі 1 січня, як стверджує прокуратура, Ріндеркнехт підпалив ліс і зателефонував у 911, водночас поставивши ChatGPT запитання: «Ви несете відповідальність, якщо пожежа почалася через вашу сигарету?».

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру. За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.

Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, пошкоджено та знищено майже 16 000 будівель. За словами офіційних осіб округу Лос-Анджелес, у певний момент 180 тисяч людей отримали наказ про евакуацію.