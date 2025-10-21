Головна Країна Події в Україні
Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій

Коли Путін погодиться на перемовини: ГУР озвучив реальний сценарій
фото з відкритих джерел

За словами Скібіцького, у 2026 році можливі реальні перемовини про справжнє закінчення війни

Заступник керівника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що реальні переговори про завершення війни з Росією можливі лише у 2026 році. Це стало відомо під час його інтерв'ю для Новини.LIVE, пише «Главком».

«В лютому 2025 року генерал Буданов, очільник розвідки, сподівався, що війна може завершитися до кінця цього року», – зазначив Скібіцький. Однак, за його словами, нині Росія активно готується до зимової воєнної кампанії, оскільки планує продовжити війну задля захоплення нових українських територій.

«У 2025 році були певні передумови для завершення війни до кінця року, але зараз ці плани вже неактуальні», –  пояснив заступник керівника ГУР. Він додав, що реальні переговори можливі лише в наступному році, залежно від того, як буде працювати українська влада.

«У 2026 році можливі реальні перемовини про справжнє закінчення війни. Будемо дивитися по результату роботи наших політиків», – зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними, і українцям варто готуватися до різних викликів.

До слова, замість спецпредставника президента США Стіва Віткоффа переговорну групу з Росією очолить держсекретар Марко Рубіо.

Також повідомлялось, що президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України

