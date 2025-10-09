Зеленський розказав, як після Аляски в нього покращилися стосунки з Трампом

Президент України про контакти з Вашингтоном: «У нас теплі відносини на різних рівнях»

Контакти між Україною та США після зустрічі з Дональдом Трампом у Алясці стали теплішими та відбуваються на різних рівнях – від дипломатів до військових і спецслужб. Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на закритій конференції, де був присутній «Главком».

За словами Зеленського, нині діалог між Україною та США налагоджений на різних рівнях: через дипломатів, Міністерство оборони, а також спецслужби. Він підкреслив, що важливим є безпосереднє спілкування військових та розвідників, які обмінюються інформацією та проводять зустрічі.

«Тому з президентом Трампом на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв'язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. Я думаю, що це важливо. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час переговорів на Алясці Путін говорив з Трампом на теми, які хвилюють президента США, що дало диктатору перевагу. Путін також запросив Трампа відвідати Москву, щоб зміцнити особисті зв’язки та вплив на колишнього президента США.

Під час зустрічі на Алясці Дональд Трамп обговорював із Володимиром Путіним можливості врегулювання війни в Україні. За словами Трампа, хоча формальної угоди про припинення вогню поки немає, досягнуто значний прогрес у перемовинах. Остаточне рішення щодо будь-якої домовленості залежить від згоди президента України Володимира Зеленського, підкреслив президент США.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбулася 23 вересня в Нью-Йорку на тлі Генеральної Асамблеї ООН, де обговорювалися питання безпеки та міжнародної підтримки України. Пресконференція стала підсумком двосторонніх переговорів, під час яких лідери торкнулися тем гарантій безпеки, співпраці військових структур та координації з європейськими партнерами.