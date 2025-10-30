Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
фото: Білий дім

Трамп зазначив, що США мають найбільше ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п'яти років.

«Через величезну руйнівну силу ядерної зброї, я не хотів цього робити, але не мав вибору! Росія на другому місці, а Китай – на віддаленому третьому, але вони будуть на рівні з нами протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн, я наказав Міністерству оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», –пише він.

Як відомо, станнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.

До слова, «Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки. 

Читайте також:

Теги: росія Китай Дональд Трамп США ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін опинився у складному становищі
Путін опинився у складному становищі
28 жовтня, 09:14
Ракета Tomahawk
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
25 жовтня, 07:44
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
18 жовтня, 05:13
Путін чудово розуміє, що Трамп здатний на нестандартні рішення
Реальний шанс дотиснути Путіна
17 жовтня, 14:05
Олег Царьов співпрацює з окупантами і фінансує Росгвардію
Олег Царьов: чим зараз займається екснардеп, у якого Зеленський забрав громадянство
14 жовтня, 19:45
В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
13 жовтня, 01:56
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Жителі Білозерського Донецької області прибирають після російського обстрілу
Чи реально отримати компенсацію за зруйноване Росією житло? Як це працює зараз
7 жовтня, 20:00
Телеведуча швидко оговталась після падіння
Курйоз у прямому етері: у США 67-річна ведуча впала під час підтягування
1 жовтня, 09:53

Політика

Трампа та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трампа та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua