Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї

Трамп зазначив, що США мають найбільше ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п'яти років.

«Через величезну руйнівну силу ядерної зброї, я не хотів цього робити, але не мав вибору! Росія на другому місці, а Китай – на віддаленому третьому, але вони будуть на рівні з нами протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн, я наказав Міністерству оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», –пише він.

Як відомо, станнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.

До слова, «Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.