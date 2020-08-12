Протести у Білорусі: силовики покинули вулиці Мінська



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Підрозділи силових структур покинули Мінськ

Зараз вулиці білоруської столиці розблоковані, відновлено рух транспорту по основних магістралях

Частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.

Про це повідомляє ТАСС.

Силовики були введені ввечері 11 серпня. Перед ними було поставлено завдання взяти під контроль весь центр міста, щоб не допустити повторення масових протестів. Зараз вулиці білоруської столиці розблоковані, відновлено рух транспорту на основних магістралях.

Через перекритий центр Мінська протестні акції перемістилися на околиці міста. Повідомлялося про зіткнення в районах Малинівка, Уруччя, Серебрянка і Кам'яна гірка. Практично відразу туди було перекинуто посилені наряди міліції.

В Минске бойцы ОМОН используют против протестующих светошумовые гранаты. Столкновения переместились в микрорайон Каменная Горкаhttps://t.co/EoWmhIawMb pic.twitter.com/b4k1BApFsz — РЕН ТВ Новости (@rentvchannel) August 11, 2020

Бійці міліцейського спецназу діяли з жорстокістю. Зокрема, вони виламували вхідні двері в під'їзди, били ногами і кийками городян, що тікали, включаючи підлітків, і нападали на журналістів.

Крім того, очевидці показали, як силовики стріляли по вікнах житлових будинків, а також розстріляли протестуючих на автобусній зупинці.

В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "позор" и "пошли вон" — видео: https://t.co/7j36gSwBd6 pic.twitter.com/LWWr8C2YPz — lifenews_ru (@lifenews_ru) August 11, 2020

Люди кричат силовикам из окон в Минске.



«Куда ты целишься? У тебя мама есть, космонавт?» pic.twitter.com/Q7OCkZTHmQ — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

Крім ОМОНівців, в побитті брали участь співробітники ДАІ.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.