У Білорусі добровільні пожертви для арештованих і поранених склали $1 млн



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За словами одного з координаторів акції Олексія Леончика, «завтра буде протокол про те, як шукати допомогу постраждалим від зіткнень»

Збір коштів розпочала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому для оплати штрафів під час вуличних пікетів

У Білорусі добровільні пожертви для підтримки учасників акцій протесту, затриманих силовиками і постраждалих у сутичках, склали $1 мільйон. Таку інформацію оприлюднило DW.

За словами одного з координаторів акції Олексія Леончика, «завтра буде протокол про те, як шукати допомогу постраждалим від зіткнень». Про це він написав у Facebook .

Зазначається, що збір коштів розпочала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому. Тоді передбачалося, що гроші підуть на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 серпня, частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.

Нагадаємо, 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.