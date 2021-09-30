Саркозі позбавили волі за якісь смішні 150 тисяч євро

Дурниця якась виходить. Політичне замовлення!

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Саркози, конечно, немного жаль, но – лишение свободы за незаконное финансирование президентской компании 2012 года… Ах, как это прекрасно звучит!

Только немного смущает сумма: сто пятьдесят тысяч евро.

Это детский сад какой-то. Это – на карманные расходы. А еще великая страна, называется…

Где размах, Николя?

А тр*хнуть национальную Конституцию и пойти на третий срок? А растлить Национальное собрание? А купить судей? А арендовать пол-Парижа за пять копеек? А свезти по звонку сто тысяч бюджетников со всех шампаней и провансов – и забабахать с этой массовкой предвыборное кино в прайм-тайм для всех телеканалов? А посчитать потом голоса, чтобы никакого Олланда близко не было? А не пустить вообще на выборы этого Олланда – слабо? А сделать из парижской полиции группу тонтон-макутов и переломать руки-ноги протестующим после фальсификаций? А посадить потом их всех? Не тонтон-макутов, а оппозицию – а? А обнулиться и уйти в тайгу с министром обороны?

Что, и тайги нет?

Жалкий вы народ, лягушатники.

И мстительный в придачу.

Саркози, вишь, посадили, браслетик надели на ножку коррупционную…

А он нам не чужой, кстати! И эстетически близкий, тоже топлес на лошадке ездил в предвыборных целях. И когда мы Южную Осетию у Грузии хапнули, он от мирового сообщества к нам в гости приехал и слова плохого не сказал.

Тоже бесплатно, наверное.

Короче, ерунда какая-то получается. Политическая заказуха, я думаю!

Нехорошо это.

Вот сейчас вам Захарова подробнее расскажет. Берите пример с развитых стран.

Джерело: Эхо Москвы

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