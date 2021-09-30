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    Думки вголос

    Саркозі позбавили волі за якісь смішні 150 тисяч євро

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    •  glavcom.ua
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    Саркозі був не чужою для Росії людиною - Саркозі позбавили волі за якісь смішні 150 тисяч євро
    Саркозі був не чужою для Росії людиною

    Дурниця якась виходить. Політичне замовлення!

    Мовою оригіналу

    Саркози, конечно, немного жаль, но – лишение свободы за незаконное финансирование президентской компании 2012 года… Ах, как это прекрасно звучит!

    Только немного смущает сумма: сто пятьдесят тысяч евро.

    Это детский сад какой-то. Это – на карманные расходы. А еще великая страна, называется…

    Где размах, Николя?

    А тр*хнуть национальную Конституцию и пойти на третий срок? А растлить Национальное собрание? А купить судей? А арендовать пол-Парижа за пять копеек? А свезти по звонку сто тысяч бюджетников со всех шампаней и провансов – и забабахать с этой массовкой предвыборное кино в прайм-тайм для всех телеканалов? А посчитать потом голоса, чтобы никакого Олланда близко не было? А не пустить вообще на выборы этого Олланда – слабо? А сделать из парижской полиции группу тонтон-макутов и переломать руки-ноги протестующим после фальсификаций? А посадить потом их всех? Не тонтон-макутов, а оппозицию – а? А обнулиться и уйти в тайгу с министром обороны?

    Что, и тайги нет?

    Жалкий вы народ, лягушатники.

    И мстительный в придачу.

    Саркози, вишь, посадили, браслетик надели на ножку коррупционную…

    А он нам не чужой, кстати! И эстетически близкий, тоже топлес на лошадке ездил в предвыборных целях. И когда мы Южную Осетию у Грузии хапнули, он от мирового сообщества к нам в гости приехал и слова плохого не сказал.

    Тоже бесплатно, наверное.

    Короче, ерунда какая-то получается. Политическая заказуха, я думаю!

    Нехорошо это.

    Вот сейчас вам Захарова подробнее расскажет. Берите пример с развитых стран.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Франція корупція
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    Саркозі позбавили волі за якісь смішні 150 тисяч євро