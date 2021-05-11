Шкільний підручник Володимира Путіна

Найдорожчу ціну люди платять за ілюзії влади

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Выступление Путина на параде Победы – это аккуратное воспроизведение содержания советских школьных учебников истории 1960-х годов, по которым он учился. На этих «скрепах» сложилась его картина мира, и за шестьдесят лет она практически не изменилась.

Призывы Путина проверить современные учебники истории на соответствие исторической правде – это призывы проверить новые учебники на соответствие школьным советским учебникам истории 1960-х годов: уже после смерти Сталина и даже после развенчания Сталина, но со Сталиным в голове. Это еще одно усилие в попытках перетащить страну из XXI века в начало второй половины ХХ-го.

Эти попытки показывают эпоху, в которой жил и продолжает жить Владимир Путин и в максимальном возвращении которой он видит свою политическую задачу. Эти попытки не изменят саму историю, конечно. Но могут изменить судьбы людей, могут заставить их пережить сегодня пытки давно ушедшего прошлого.

И чем дальше уходит то историческое советское время, тем сильнее ожесточение, с которым предпринимаются попытки его возвращения. Все строго по Сталину: классовая борьба ожесточается по мере приближения коммунизма.

Самую дорогую цену люди платят за иллюзии властителей.

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Джерело: Эхо Москвы

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