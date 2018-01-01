Дострокові вибори. Хто і навіщо розповсюджує чутки

Останнім часом помітна нестандартна активність Володимира Гройсмана

Мовою оригіналу Уже от трех человек слышал, что, мол, есть у Порошенко такой план - провести досрочные парламентские выборы то ли в августе, то ли в октябре. Я в серьезную вероятность досрочных выборов не особо верю и вот почему. Сейчас, по сути, уже идет предвыборная кампания, теневая ее часть. Петр Порошенко, естественно, хочет переизбраться.

Дострокові вибори

Останнім часом помітна нестандартна активність Володимира Гройсмана

Мовою оригіналу

Уже от трех человек слышал, что, мол, есть у Порошенко такой план - провести досрочные парламентские выборы то ли в августе, то ли в октябре.

Я в серьезную вероятность досрочных выборов не особо верю и вот почему.

Сейчас, по сути, уже идет предвыборная кампания, теневая ее часть.

Петр Порошенко, естественно, хочет переизбраться. И для этого переизбрания ему нужна консолидация власти - как центральной, так и местной.

В первую очередь волнуют договоренности с Народным Фронтом. Как показывает практика, если Турчинов и Ко вполне могут сотрудничать, то Яценюк, Аваков и Ко способны игнорить интересы президента, а то и вообще вставлять палки в колеса.

Последнее время заметна нестандартная активность Владимира Гройсмана. Создается впечатление, что он собрался в президенты. Интеллектуальный уровень премьера переоценивать, конечно, не стоит, но и совсем дураком его назвать нельзя. Поэтому он должен понимать, что шансы стать президентом у него есть только в том случае, если он выдвинется как «преемник» - единый кандидат от власти. А это, мягко говоря, вряд ли.

Значит все эти движения Гройсмана (и НФ, с которым премьер сейчас близок) - это торг. «Или вы нам дадите то, что мы хотим, или мы раздробим рейтинг Порошенко Гройсманом».

Порошенко, естественно, этот шантаж не нравится. И ему чем-то нужно отвечать.

Ответ, произведенный с помощью сливов из «источников, близких к администрации президента», я расшифровываю так: «Или вы прекращаете валять дурака и заходите на борт нашего лайнера, или я солью к чертовой матери ваш НФ вместе с Гройсманом, проведя досрочные выборы.»

И тут у нас вырисовываются три варианта:

1) Порошенко договаривается с ключевыми лицами НФ и власть идет на президентские выборы консолидированной.

2) Договоренности не достигнуты, досрочные выборы Рады не проводятся, Порошенко движется к президентским выборам на телеге, запряженной лебедем, раком и щукой.

3) Договоренности не достигнуты, проводятся досрочные выборы Рады, Порошенко идет на выборы во главе новой (вероятно, весьма экзотической) коалиции.

Я уже писал, что, по моему мнению, договоренности будут достигнуты - участники регаты сейчас более рациональны, чем во времена Ющенко, и смогут найти компромисс. То есть, самым вероятным я считаю вариант №1.

3-й вариант считаю довольно рискованным для Порошенко, потому что, несмотря на вероятную победу БПП по мажоритарке, адекватную коалицию собрать будет довольно сложно. А если он никакую коалицию не соберет, то это станет явным провалом - «Акела промахнулся».

Но все же 3-й вариант лучше 2-го, так что некоторая вероятность досрочных выборов есть.

Добавлю, что дедлайн по достижению договоренностей - лето.

Самое реальное основание для досрочных выборов - отсутствие коалиции. Если ее нет 30 дней, президент может распустить парламент. После решения о роспуске, выборы проводятся в течение 60 дней. Но выборы нельзя проводить в последние 6 месяцев полномочий президента. Учитывая разночтения по поводу того, когда заканчиваются полномочия президента, выходит, что крайний срок перевыборов то ли ноябрь, то ли сентябрь. Вот и получается, что лучше всего решение принять в начале лета.

Джерело: блог Романа Шрайка

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