Дострокові вибори. Хто і навіщо розповсюджує чутки
- Сьогодні, 17:57
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Останнім часом помітна нестандартна активність Володимира Гройсмана
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Уже от трех человек слышал, что, мол, есть у Порошенко такой план - провести досрочные парламентские выборы то ли в августе, то ли в октябре.
Я в серьезную вероятность досрочных выборов не особо верю и вот почему.
Сейчас, по сути, уже идет предвыборная кампания, теневая ее часть.
Петр Порошенко, естественно, хочет переизбраться. И для этого переизбрания ему нужна консолидация власти - как центральной, так и местной.
В первую очередь волнуют договоренности с Народным Фронтом. Как показывает практика, если Турчинов и Ко вполне могут сотрудничать, то Яценюк, Аваков и Ко способны игнорить интересы президента, а то и вообще вставлять палки в колеса.
Последнее время заметна нестандартная активность Владимира Гройсмана. Создается впечатление, что он собрался в президенты. Интеллектуальный уровень премьера переоценивать, конечно, не стоит, но и совсем дураком его назвать нельзя. Поэтому он должен понимать, что шансы стать президентом у него есть только в том случае, если он выдвинется как «преемник» - единый кандидат от власти. А это, мягко говоря, вряд ли.
Значит все эти движения Гройсмана (и НФ, с которым премьер сейчас близок) - это торг. «Или вы нам дадите то, что мы хотим, или мы раздробим рейтинг Порошенко Гройсманом».
Порошенко, естественно, этот шантаж не нравится. И ему чем-то нужно отвечать.
Ответ, произведенный с помощью сливов из «источников, близких к администрации президента», я расшифровываю так: «Или вы прекращаете валять дурака и заходите на борт нашего лайнера, или я солью к чертовой матери ваш НФ вместе с Гройсманом, проведя досрочные выборы.»
И тут у нас вырисовываются три варианта:
1) Порошенко договаривается с ключевыми лицами НФ и власть идет на президентские выборы консолидированной.
2) Договоренности не достигнуты, досрочные выборы Рады не проводятся, Порошенко движется к президентским выборам на телеге, запряженной лебедем, раком и щукой.
3) Договоренности не достигнуты, проводятся досрочные выборы Рады, Порошенко идет на выборы во главе новой (вероятно, весьма экзотической) коалиции.
Я уже писал, что, по моему мнению, договоренности будут достигнуты - участники регаты сейчас более рациональны, чем во времена Ющенко, и смогут найти компромисс. То есть, самым вероятным я считаю вариант №1.
3-й вариант считаю довольно рискованным для Порошенко, потому что, несмотря на вероятную победу БПП по мажоритарке, адекватную коалицию собрать будет довольно сложно. А если он никакую коалицию не соберет, то это станет явным провалом - «Акела промахнулся».
Но все же 3-й вариант лучше 2-го, так что некоторая вероятность досрочных выборов есть.
Добавлю, что дедлайн по достижению договоренностей - лето.
Самое реальное основание для досрочных выборов - отсутствие коалиции. Если ее нет 30 дней, президент может распустить парламент. После решения о роспуске, выборы проводятся в течение 60 дней. Но выборы нельзя проводить в последние 6 месяцев полномочий президента. Учитывая разночтения по поводу того, когда заканчиваются полномочия президента, выходит, что крайний срок перевыборов то ли ноябрь, то ли сентябрь. Вот и получается, что лучше всего решение принять в начале лета.
Джерело: блог Романа Шрайка