«Марш за майбутнє»: стали відомі вимоги протестувальників

Заявляється про створення комітетів громадянського опору

Учасники «Маршу за майбутнє», організованого партією «Рух нових сил», на мітингу в Києві в неділю ухвалили резолюцію, в якій висунули вимогу відставки президента України Петра Порошенка і заявили про створення комітетів громадянського опору і груп прямої дії. «Ми вимагаємо негайної відставки президента. Після



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітинг після «Маршу за майбутнє» 18 лютого

Заявляється про створення комітетів громадянського опору

Учасники «Маршу за майбутнє», організованого партією «Рух нових сил», на мітингу в Києві в неділю ухвалили резолюцію, в якій висунули вимогу відставки президента України Петра Порошенка і заявили про створення комітетів громадянського опору і груп прямої дії.

«Ми вимагаємо негайної відставки президента. Після дострокових президентських виборів ми проведемо дострокові парламентські вибори. Ми оберемо перехідний парламент на один рік. Туди прийдуть 300 осіб, які ухвалять необхідні закони і зміни до Конституції», – зачитали резолюцію зі сцени учасники мітингу.

У документі також міститься заява про створення антикризового уряду, «який швидко наведе лад у країні».

Також заявляється про створення комітетів громадянського опору.

«Комітети створюватимуть з усіх охочих, від кожного багатоквартирного будинку має входити людина в комітет. Для тих, хто готовий негайно діяти, ми створюємо групи прямої дії, які будуть здійснювати цивілізований тиск на прибічників Порошенка, які пікетуватимуть депутатів і суддів, вимагаючи їх відставки і відставки Порошенка», – йдеться в резолюції.

Крім того, на мітингу було оголошено про продовження збору підписів за відставку Порошенка з посади президента.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг.

Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція повідомила, що центр міста охороняли три тисячі правоохоронців, серед яких були військовослужбовці Національної гвардії України.

Повідомлення про відновлення роботи метрополітену було поширене у соцмережах близько 13:30.

Джерело: Інтерфакс-Україна