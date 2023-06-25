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«Майже обнулив Путіна»: Банкова відреагувала на дивний відступ Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Майже обнулив Путіна»: Банкова відреагувала на дивний відступ Пригожина
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк заявив, що своїм маршем на Москву ватажок ПВК «Вагнер» принизив режим Путіна

Попри те, що командир ПВК «Вагнера» Євген Пригожин таки й не дійшов до Москви він зміг показати, що монополії на насильство більше немає. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

«Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви й раптом… здаєш назад», - йшлось в заяві.

Подоляк зауважив, що дуже дивним є рішення, коли людина відмовляється від свого плану через те, що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією пообіцяв гарантії безпеки від людини, яка вранці віддала наказ про твоє знищення.

«І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний…Хоча не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…», - додав речник.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

У Москві та Ростовській області було введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

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Теги: ПВК Вагнера Михайло Подоляк Євген Пригожин

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