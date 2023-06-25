«Майже обнулив Путіна»: Банкова відреагувала на дивний відступ Пригожина

Подоляк заявив, що своїм маршем на Москву ватажок ПВК «Вагнер» принизив режим Путіна

Попри те, що командир ПВК «Вагнера» Євген Пригожин таки й не дійшов до Москви він зміг показати, що монополії на насильство більше немає. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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«Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви й раптом… здаєш назад», - йшлось в заяві.

Подоляк зауважив, що дуже дивним є рішення, коли людина відмовляється від свого плану через те, що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією пообіцяв гарантії безпеки від людини, яка вранці віддала наказ про твоє знищення.

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«І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний…Хоча не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…», - додав речник.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

У Москві та Ростовській області було введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.