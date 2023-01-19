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Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги
Україна повинна отримувати необхідну військову та економічну допомогу
фото з відкритих джерел

Евріл Гейнс переконана, що армії обидвох країн відчувають чимало викликів

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Росія постала перед низкою викликів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

Серед викликів для РФ вона назвала проблеми з боєприпасами, логістику, бойовий дух, виснаження сил і певний розбрат у керівництві.

«Немає сумнівів, що в це в інтересах нас усіх підтримувати Україну якомога більше», – сказала Гейнс у своїй промові до учасників Всесвітнього форуму.

Вона також додала, що взимку очікувалося зниження темпу війни, проте на передовій і далі тривають жорстокі бої. Армії обидвох країн, за її словами, відчувають чимало викликів.

«Для України надзвичайно важливо отримувати необхідну військову та економічну допомогу, щоб продовжувати те, що вони героїчно роблять наразі», – додала директорка Національної розвідки США.

Нагадаємо, республіканці закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією. Таку заяву зробили Майкл Маккол та Майк Роджерс.

Також стало відомо, що Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

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Теги: розвідка росія США війна Україна допомога ЗСУ

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