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Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти»
Одна з ракет влучила в підприємство
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік

У суботу, 11 лютого, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо «Нової пошти». Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти» фото 1

Також протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти» фото 2

«Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих», – зауважив Синєгубов.

Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти» фото 3

Нагадаємо, що о 23:09 у Харкові, а згодом іще в низці областей, розпочалася повітряна тривога, через хвилину з'явилося перше офіційне повідомлення про вибухи. Попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті.

Триває 354-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. 

 

 

Теги: тривога поранення ворог Олег Синєгубов чоловік пожежа

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