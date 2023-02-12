Ракетні удари по Харкову: пошкоджено підприємство та депо «Нової пошти»

Одна з ракет влучила в підприємство

Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік

У суботу, 11 лютого, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо «Нової пошти». Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Також протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

«Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих», – зауважив Синєгубов.

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Нагадаємо, що о 23:09 у Харкові, а згодом іще в низці областей, розпочалася повітряна тривога, через хвилину з'явилося перше офіційне повідомлення про вибухи. Попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті.

Триває 354-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.