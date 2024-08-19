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Зеленський призначив Олексія Сивака послом у Ботсвані

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський призначив Олексія Сивака послом у Ботсвані
Олексій Сивак є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти
фото: Facebook-сторінка Олексія Сивака

У квітні 2024 року посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Ботсвана (Південна Африка)

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сивака Надзвичайним і Повноважним Послом у Ботсвані. Відповідний указ №508/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Сивака Олексія Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ботсвана», – йдеться в повідомленні.

Іншим указом №507/2024 Президент звільнив Любов Абравітову з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ботсвана.

Що відомо про Олексія Сивака

Олексій Сивак є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти (Монтерей, Каліфорнія, США), де він отримав ступінь магістра міжнародної безпеки та цивільно-військових відносин. Також він має диплом магістра міжнародних відносин з Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна).

На сайті CFC Big Ideas зазначається, що Сивак – партнер та GR директор, приєднався до команди CFC у листопаді 2003 року.

До приходу в CFC Big Ideas Сивак обіймав посаду старшого консультанта Ради національної безпеки і оборони України.

У декларації про доходи за 2023 рік Олексій Сивак задекларував 255,5 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи в консалтинговій компанії CFC Big Ideas, яка надає послуги у сфері стратегічних комунікацій та зв’язків із органами державної влади (був директором із взаємодії з органами державної влади) та 2,3 млн гривень доходу від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, у квітні цього року посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Ботсвана (Південна Африка).

Раніше очільник України Володимир Зеленський призначив радником – уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка. Відповідний указ №506/2024 з’явився на сайті Офіс президента.

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Теги: посол Україна

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