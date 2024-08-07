Розганяв мирні протести під час окупації Херсонщини: СБУ повідомила про підозру генералу Росгвардії

На початку повномасштабної війни Володимир Спиридонов брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні

Напередодні звільнення правобережжя Херсонщини Спиридонов організував переправлення підпорядкованих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області

Генерал-лейтенант Росгвардії Володимир Спиридонов, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини, отримав підозру від СБУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця РФ, який причетний до масових репресій проти цивільного населення під час окупації Херсонщини. Мова йде про генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова – командувача Уральського округу військ росгвардії», – йдеться у повідомленні.

СБУ зауважує, що на початку повномасштабної війни посадовець брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні. У ході розгону мирних протестів у центрі Херсона та інших захоплених районах області окупанти ув’язнили до російських тюрем кілька сотень учасників зібрань.

«Для цього посадовець задіяв чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ росгвардії, де на той час він був заступником командувача. У застінках до потерпілих застосовували численні тортури, якими рашисти намагались зламати спротив кремлівському режиму», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні звільнення правобережжя Херсонщини Спиридонов організував переправлення підпорядкованих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до РФ, де згодом отримав підвищення на посаді.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Спиридонову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області. Йдеться про генерал-полковника Ігоря Турченюка – командувача угруповання військ «Південь» Росгвардії.

До слова, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для Федеральної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю.