Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times

Йдеться не лише про військову, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерело.

«Стармер попросив раду національної безпеки скласти плани надання Україні ширшої підтримки», – йдеться у дописі.

За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу.

«Мова йде не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не збирається на цьому зупинятися. Однак і економічні наслідки цього величезні, тому що ми всі бачили, як сильно постраждала Британія, коли він вперше вторгся в Україну», – сказало джерело видання.

Зазначається, що для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються.