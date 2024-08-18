Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
Прем'єр Британії Стармер попросив скласти плани надання Україні ширшої підтримки
фото: Reuters

Йдеться не лише про військову, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерело.

«Стармер попросив раду національної безпеки скласти плани надання Україні ширшої підтримки», – йдеться у дописі.

За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу.

«Мова йде не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не збирається на цьому зупинятися. Однак і економічні наслідки цього величезні, тому що ми всі бачили, як сильно постраждала Британія, коли він вперше вторгся в Україну», – сказало джерело видання.

Зазначається, що для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються.

Читайте також:

Теги: Велика Британія військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Очікується, що завдяки допомозі Вірменія зможе брати участь в місіях та операціях під проводом ЄС
Євросоюз уперше в історії надасть Вірменії військову допомогу
22 липня, 15:31
Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
22 липня, 20:20
Оксана Маркарова сказала, що найближчим часом майже половина допомоги буде перераховано до бюджету України
Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США
26 липня, 21:13
29% американців вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги
Скільки американців вважають, що США зобов'язані допомагати Україні: результати опитування
31 липня, 13:02
Шість винищувачів F-16 надійшли в Україну із Нідерландів
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
1 серпня, 20:51
У Британії проходять підготовку 34 000 українських новобранців
Навчання українських воїнів у Британії. The Times попередила про небезпеку
5 серпня, 10:13
Люсі Конноллі заарештували через публікацію в популярній соціальній мережі
Підбурювала палити готелі з мігрантами: у Британії затримано дружину чиновника
7 серпня, 12:54
ЗСУ стрімко просуваються в Курській області
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
8 серпня, 10:09

Політика

Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
Путін прилетів у Азербайджан із офіційним візитом
Путін прилетів у Азербайджан із офіційним візитом
Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї
Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї
Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна
Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна
Лукашенко заявив, що перекинув третину армії Білорусі до кордону з Україною
Лукашенко заявив, що перекинув третину армії Білорусі до кордону з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
11K
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
8305
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua