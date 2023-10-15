Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 7:00 (за київським часом о 8:00)

Для формування урядової коаліції важливими є вибори до Сейму

Давайте нагадаю про польські вибори.

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Вибори проходять до Сейму (460 осіб за пропорційною системою) та Сенату (100 осіб за мажоритаркою).

Для формування урядової коаліції важливими є вибори до Сейму. І там поки що все неясно.

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Рейтинги якісь такі:

1) Право та справедливість – 32-36%

2) Громадянська коаліція – 26-30%

3-5) Третій шлях, Ліві, Конфедерація – близько 10%

Три опозиційні партії/блоки (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) начебто отримують трохи більше 50% мандатів, але ця більшість може бути нестійкою.

Крім того, прохідний бар'єр для блоків становить 8%, і теоретично Третій шлях може не пройти до парламенту (хоча останні рейтинги такого не прогнозують), тоді ситуація зміниться.

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Найгірший варіант – ПіС створює коаліцію з антиукраїнською Конфедерацією. Але це поки що теоретична конструкція.

Загалом залишимо нюанси експертам з Польщі і просто дочекаємося результатів виборів.