Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Для формування урядової коаліції важливими є вибори до Сейму
Давайте нагадаю про польські вибори.
Вибори проходять до Сейму (460 осіб за пропорційною системою) та Сенату (100 осіб за мажоритаркою).
Для формування урядової коаліції важливими є вибори до Сейму. І там поки що все неясно.
Рейтинги якісь такі:
1) Право та справедливість – 32-36%
2) Громадянська коаліція – 26-30%
3-5) Третій шлях, Ліві, Конфедерація – близько 10%
Три опозиційні партії/блоки (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) начебто отримують трохи більше 50% мандатів, але ця більшість може бути нестійкою.
Крім того, прохідний бар'єр для блоків становить 8%, і теоретично Третій шлях може не пройти до парламенту (хоча останні рейтинги такого не прогнозують), тоді ситуація зміниться.
Найгірший варіант – ПіС створює коаліцію з антиукраїнською Конфедерацією. Але це поки що теоретична конструкція.
Загалом залишимо нюанси експертам з Польщі і просто дочекаємося результатів виборів.
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