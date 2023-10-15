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У Польщі розпочалися доленосні парламентські вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Польщі розпочалися доленосні парламентські вибори
Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 7:00 (за київським часом о 8:00) і закриються о 21:00
фото з відкритих джерел

За результатами парламентських виборів у Польщі оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата)

У Польщі 15 жовтня стартували парламентські вибори, за їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), повідомляють місцеві ЗМІ.

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 7:00 (за київським часом о 8:00) і закриються о 21:00. Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п’ять політичних сил. Прохідний бар’єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%.

За останніми даними, лідирує консервативна партія «Право та справедливість» (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року, а президент країни Анджей Дуда – також висуванець від ПіС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37%.

Головний суперник ПіС – центристська «Громадянська коаліція» (ГК). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг – 30%.

До парламенту, скоріш за все, пройдуть ще три партії: центристський блок «Третій шлях» (11%), коаліція лівих партій та ультраправа «Конфедерація» (по 10%).

За даними Державної виборчої комісії (PKW), вік наймолодшого кандидата, який балотується до парламенту – 21 рік, найстаршого – 92 роки. Середній вік кандидатів до Сейму становить 46 років, а до Сенату – 54 роки.

У PKW хочуть оприлюднити остаточні результати виборів до парламенту Польщі у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Разом із виборами до парламенту, на дільницях також триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання:

  • щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам;
  • щодо необхідності підвищення пенсійного віку;
  • щодо ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю;
  • про допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС щодо примусового переселення.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна втратив посаду після чергової необережної заяви. Цього разу він висловився щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів.

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни

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Теги: Польша вибори уряд

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