Як блокування телеканалів Медведчука вплинуло на рейтинг переглядів «ватного пулу»
Телеканал «Наш» злетів відразу в 3 рази
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Месяц назад были забанены три «телеканала Медведчука». Сегодня появились рейтинги за февраль, можно увидеть, как перераспределилась аудитория.
Канал: январь → февраль
(аудитория 18+, города больше 50 тысяч)
- ЗИК: 0.26 → 0
- Канал 112 – 0.24 → 0
- Ньюс Ван – 0.21→0
- Прямой: 0.24→0.25
- Канал 24: 0.13→0.12
- Эспрессо – 0.12 → 0.15
- Наш – 0.10 → 0.31
- 5 канал – 0.10 →0.12
Взлетел только телеканал «Наш», но зато сразу в 3 раза. И чуть подросли «Эспрессо» и «5 канал».
А теперь давайте глянем изменение рейтингов «ватного пула» (ЗИК, 112, Ньюс Ван, Наш):
0.81→ 0.31
То есть, совокупный рейтинг «ватного пула» упал в 2.5 раза.
Единственный нюанс – к сожалению, рейтинги телеканала «Украина-24» не публикуются. Можно только догадываться, как они изменились.
Джерело: блог Романа Шрайка