  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
рус
    Думки вголос

    Як блокування телеканалів Медведчука вплинуло на рейтинг переглядів «ватного пулу»

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як блокування телеканалів Медведчука вплинуло на рейтинг переглядів «ватного пулу»
    Зображення: 24 канал

    Телеканал «Наш» злетів відразу в 3 рази

    Мовою оригіналу

    Месяц назад были забанены три «телеканала Медведчука». Сегодня появились рейтинги за февраль, можно увидеть, как перераспределилась аудитория.

    Канал: январь → февраль

    (аудитория 18+, города больше 50 тысяч)

    • ЗИК: 0.26 → 0
    • Канал 112 – 0.24 0
    • Ньюс Ван – 0.210
    • Прямой: 0.240.25
    • Канал 24: 0.130.12
    • Эспрессо – 0.12 0.15
    • Наш – 0.10 0.31
    • 5 канал – 0.10 0.12

    Взлетел только телеканал «Наш», но зато сразу в 3 раза. И чуть подросли «Эспрессо» и «5 канал».

    А теперь давайте глянем изменение рейтингов «ватного пула» (ЗИК, 112, Ньюс Ван, Наш):

    0.81 0.31

    То есть, совокупный рейтинг «ватного пула» упал в 2.5 раза.

    Единственный нюанс – к сожалению, рейтинги телеканала «Украина-24» не публикуются. Можно только догадываться, как они изменились.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies