Як блокування телеканалів Медведчука вплинуло на рейтинг переглядів «ватного пулу»

Телеканал «Наш» злетів відразу в 3 рази

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Месяц назад были забанены три «телеканала Медведчука». Сегодня появились рейтинги за февраль, можно увидеть, как перераспределилась аудитория.

Канал: январь → февраль

(аудитория 18+, города больше 50 тысяч)

ЗИК: 0.26 → 0

Канал 112 – 0.24 → 0

0 Ньюс Ван – 0.21 → 0

0 Прямой: 0.24 → 0.25

0.25 Канал 24: 0.13 → 0.12

0.12 Эспрессо – 0.12 → 0.15

0.15 Наш – 0.10 → 0.31

0.31 5 канал – 0.10 → 0.12

Взлетел только телеканал «Наш», но зато сразу в 3 раза. И чуть подросли «Эспрессо» и «5 канал».

А теперь давайте глянем изменение рейтингов «ватного пула» (ЗИК, 112, Ньюс Ван, Наш):

0.81→ 0.31

То есть, совокупный рейтинг «ватного пула» упал в 2.5 раза.

Единственный нюанс – к сожалению, рейтинги телеканала «Украина-24» не публикуются. Можно только догадываться, как они изменились.

Джерело: блог Романа Шрайка

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