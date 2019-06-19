Партія Вакарчука веде по столичному округу одіозну депутатку, яку раніше вигнали з «Самопомочі»



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Вікторія Пташник є дружиною Олександра Мамуні – компаньйона колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова

Інформацію про зв’язки чоловіка депутата Пташник з екс-заступником голови Адміністрації президента журналісти особисто повідомили Вакарчуку на з’їзді партії

По мажоритарному округу 223 (Шевченківський район Києва) від партії «Голос» висунули депутата Вікторію Пташник, яку раніше виключили з фракції партії «Самопоміч» через голосування в унісон з фракцією «Блок Петра Порошенка» за зміни до Конституції в частині, так званого, особливого статусу Донбасу.

Пташник є дружиною Олександра Мамуні – компаньйона колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова, якого називали «смотрящим за судами». Їхня фірма «Aequo» була створена на другий день після призначення Філатова заступником голови Адміністрації президента, і одразу почала отримувати вигідні контракти.

Зокрема, журналісти-розслідувачі програми Наші гроші з Денисом Бігусом виявили, що фірма Мамуні/Філатова отримала субпідряд на консультування стосовно спору НАК «Нафтогаз» з російським «Газпромом». Її залучила для консультацій норвезька компанія «Wikborg Rein», що уклала контракт з «Нафтогазом» за безконкурсною процедурою.

Щоб уявити масштаби доходів юрфірми: лише за одним контрактом «Нафтогаз» сплатив «Wikborg Rein» 25 млн євро. За ринковою практикою, її український консультант міг отримати до 5% від загальної суми контракту, тобто. 1,75 млн євро.

Велика зарплата чоловіка дозволила родині депутатки в минулому році придбати в столиці квартиру площею 195, 9 кв. м. за 11 млн 343 тис. грн., повідомляє Інформаційний Акцент.

Крім того, в Києві у Пташник є ще дві квартири площею 92,7 кв. м, 45,91 кв. м та автомобіль Audi q7 вартістю 2 млн 389 тис. грн. Згідно з декларацією нардепа, все рухоме й нерухоме майно записано на її чоловіка, а вона ж має корпоративні права та цінні папери.

Після вигнання з «Самопомочі» Пташник очолила партію «Демократичний Альянс», яку невдовзі покинула, а на цих виборах вже опинилася в партії «Голос» Вакарчука, від якої вирішила балотуватися в Шевченківському районі Києва, хоча живе багато років у Голосіївському.

Інформацію про зв’язки чоловіка депутата Пташник з екс-заступником голови адміністрації Порошенка журналісти особисто повідомили Вакарчуку на з’їзді партії, де висували кандидатів.

Детальніше читайте тут: Кого Вакарчук веде у парламент по мажоритарці?