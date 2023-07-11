ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії

Станом на 11 липня українські захисники ведуть наступ на чотирьох напрямках –Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, пише Military Media Center.

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«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут», – зазначив він.

Також Ковальов зазначив, що росіяни почали застосовувати резерв і здійснювати переміщення своїх військ. «Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – зазначив речник.

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Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.