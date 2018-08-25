В «Єдиній Росії» відреагували на логотип партії на упаковках з кокаїном



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Виявлені у Бельгії наркотики

Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії «Єдина Росія»

Бельгійська поліція затримала в порту Гента рекордну партію кокаїну в розмірі дві тонн з логотипом партії «Єдина Росія».

Новину про це прокоментував на своїй сторінці у Facebook заступник секретаря генеральної ради «Єдиної Росії» Євген Ревенко.

«Ось вона, слава! Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії «Єдина Росія» і навіть вирішили використовувати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну цього разу з Бразилії до Бельгії. А може бути, і просто сподобався триколор з нашим ведмедем. Так чи інакше день удався, було, над чим посміятися», - написав він.

Нагадаємо, ринкову вартість знайдених наркотиків оцінюють у близько 100 мільйонів євро. Затримана партія стала найбільшою в історії Гента.

Зазначимо, в Аргентині 21 серпня спалили кокаїн, який був виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, у лютому цього року в Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли близько 400 кг кокаїну.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

Після того, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наркотики належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.

Знайдені в посольстві Росії в Аргентині сумки, в яких був кокаїн, замінений пізніше під час спецоперації борошном, перевозив до Росії літак Іл-96 льотного загону «Росія», який знаходиться у віданні управління справами президента РФ і займається перевезенням перших осіб держави.