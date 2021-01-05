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    Думки вголос

    2021-й може стати роком великого переформатування української влади

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    <div class="picBox full"> <p>Володимир Зеленський, судячи з його недавнього інтерв'ю The New York Times, надалі живе&nbsp;в своєму власному світі</p> </div> - 2021-й може стати роком великого переформатування української влади

    Володимир Зеленський, судячи з його недавнього інтерв'ю The New York Times, надалі живе в своєму власному світі

    Президент прекрасно знає: за високий кредит довіри, отриманий ним від людей, рано чи пізно доведеться відповідати

    2021 рік, як і попередні два роки, в Україні пройде під знаком Володимира Зеленського. Ну, і, звичайно ж, коронавірусу. Нинішній президент, хто і що б не говорив, сьогодні - найпопулярніший український політик, а його команда контролює всю центральну владу. Це, в свою чергу, вимагає від президента чітких дій і правильних рішень. Особливо – в рік президентського екватора Зеленського.

    «Карета» Зеленського перетворюється на «гарбуз»

    42 відсотки українців, опитаних Центром Разумкова, назвали Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. І це в Україні, мабуть, головний підсумок року, що минув. Так, президент все ще очолює топ вітчизняних політиків. Так, йому ще довіряють 20 відсотків українців. Так, його команда контролює всіх і вся. Але соціологія невблаганна: майже половина українців розчарована діями президента та його команди, президент не виправдав їхніх сподівань.

    Незграбні дії влади під час пандемії коронавірусної хвороби, публічні звинувачення людей з оточення Зеленського в корупції та державній зраді, регулярні скандали в президентській партії перетворили яскраву «карету» глави держави (73 відсотки підтримки в другому турі президентських виборів 2019-го) на тихохідний «гарбуз» .

    Ще якихось пів року тому сам Зеленський не виключав, що повторно балотуватиметься на пост глави держави. А сьогодні йому б не втратити хоча б 20 відсотків підтримки українців. Інакше він і свій перший термін ризикує не досидіти.

    Володимир Зеленський, судячи з його недавнього інтерв'ю The New York Times, надалі живе в своєму власному світі. У цьому світі є плани зі створення в Україні Діснейленду й Голлівуду, але геть відсутнє уявлення про майбутнє української держави.

    Чи побачимо ми нового Зеленського?

    Другий рік Україна живе в режимі очікування. Запит на справедливість, що його під час президентської кампанії обіцяв реалізувати Володимир Зеленський, так і не був задоволений. Від влади українці все ще чекають обіцяних судів над корупціонерами, гідних зарплат і пенсій, реформ, оновлення влади. І для того, щоб зберегти підтримку українців, Зеленському треба виконати хоча б частину своїх передвиборних обіцянок. Але одного відкриття ринку землі в Україні, запланованого на липень 2021 року, буде, звичайно ж, недостатньо.

    Команда Зеленського слабка. Вона не в змозі проводити реформи і боротися з корупцією. Обіцяного миру на Донбасі так і немає. Рекрутований до президентського оточення Міхеіл Саакашвілі так і залишився не задіяним. Контрабанда на митниці процвітає. Олігархи продовжують керувати економікою і державою. На широко розрекламованому Офісом президента проєкті «Велике будівництво», як стверджує ексміністр фінансів Ігор Уманський, намагаються нажитися соратники глави держави. Президентське оточення звинувачують у корупції та дилетантстві, а самого главу держави - в кумівстві й спробі заплющити очі на серйозні проблеми, котрі існують в Україні.

    Що може спонукати Володимира Зеленського змінити свою політику в 2021 році? Думаю, тільки страх втратити владу – чи то в результаті нового Майдану або чергової змови олігархів. Саме страх може підштовхнути президента й до оновлення команди, і до радикальних реформ. Хоч як би не куражився президент, він прекрасно знає: за високий кредит довіри, отриманий ним від людей, рано чи пізно доведеться відповідати.

    Обнулення уряду й Ради

    2021 рік може стати роком великого переформатування української влади – починаючи з уряду і закінчуючи Верховною Радою. Хтось каже, що достроковий розпуск парламенту зараз невигідний Зеленському, оскільки загрожує втратою контролю над вищим законодавчим органом, а нинішній прем'єр, мовляв, ідеальна кандидатура на роль президентського «громовідводу». Але я впевнений: якщо повне перезавантаження центральної влади дозволить підняти рейтинг президента, воно відбудеться. Навіть всупереч нормам Конституції.

    Очевидно, що в 2021 році різні політичні сили й бізнес-групи підштовхуватимуть Володимира Зеленського до проведення дострокових парламентських виборів. Теоретично вони вигідні зараз і «Опозиційній платформі - За життя» (ОПЗЖ), і «Європейській солідарності», і новим регіональним партіям на чолі з мерами, для яких вибори до Ради можуть стати трампліном для участі в наступних президентських виборах. Ці ж сили, напевно, зацікавлені і в дострокових виборах президента.

    Безсумнівно, прогнози – річ невдячна. Не тільки в українських реаліях. Рік тому навряд чи хтось припускав, що пандемія COVID-19 вплине на світову політику, в тому числі – і на результати виборів у США. Яким буде 2021 рік для України, залежить від багатьох факторів. Але головний з них – сам Володимир Зеленський. А ще, звісно, коронавірус.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: контрабанда вибори олігархи рейтинг Володимир Зеленський коронавірус Ігор Уманський
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