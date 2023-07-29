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Нічна «бавовна» у Криму: розвідка повідомила про деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Криму: розвідка повідомила про деталі
Останнього тижня в окупованому Криму неодноразово гриміли вибухи на складах загарбників
фото з відкритих джерел

У Козачій бухті в Севастоолі вибухнув склад боєприпасів окупантів

Близько десятої години вечора 28 липня було гучно в Козачій бухті в Севастоолі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

На місце події приїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

Розвідка повідомляє, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на тимчасовому складі боєкомплекту рашистів.

Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент,

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України вперше визнала, що організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. 

До слова, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі Криму. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Як відомо, останніми днями Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. За його словами, чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго. 

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Теги: Крим вибух окупанти війна

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