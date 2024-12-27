У Китаї запрацювало перше у світі шосе з нульовим викидом вуглецю

Основним поглиначем вуглецю в районі екологічно чистої траси є зелені насадження, але це ще не все, що придумали китайці

У Китаї відкрито для руху першу велику ділянку шосе Цзінань-Хефей протяжністю 152,7 км, яка умовно поглинає більше викидів вуглекислого газу, ніж виробляє. Різниця між викидами та поглинанням CO 2 на цьому відрізку досягає 9 тис. тонн на рік. У Китаї мріють, що цей досвід можна буде поширити на всі швидкісні магістралі країни, довжина яких досягла 184 тис. км. і щорічно зростає на 6 тис. км. Про це пише pv magazine.

Автотранспорт та особливо вантажівки залишається значним джерелом викидів парникових газів. Це також стосується придорожньої інфраструктури – заправок, зон обслуговування машин та відпочинку громадян у дорозі, а також усіх можливих будівель від комунальних до житлових. Шосе Цзінань-Хефей (G35) враховує більшість із цих факторів і, по можливості, компенсує їх.

Проєктом екологічно чистої швидкісної траси займалася компанія Shandong Hi-Speed ​​Group (SDHS). Вибрану заздалегідь ділянку розширили до восьми смуг.

Електричне живлення вздовж зеленої ділянки траси здійснюється за рахунок відновлюваних джерел – сонця та вітру. Сонячними панелями оснащені стіни будівель, навіси для транспорту, естакади та все, де це має практичне значення. Також передбачено підзарядку електромобілів. Вітроелектростанції також беруть участь у виробленні енергії у вигляді невеликих розставлених уздовж дороги вітряків. Зрештою, використовується геотермальна енергія у вигляді теплових насосів, яка забезпечує опалення будівель.

Загальна потужність сонячних панелей уздовж траси сягає 30 МВт. Річне виробництво панелей становить 33 ГВт·год. Для нічного використання електрики створено мережу накопичувачів загальною потужністю 9 МВт та ємністю 18 МВт·год. Електричні мережі на «зеленій» ділянці траси здебільшого локальні.

Слід додати, що основним поглиначем CO 2 в районі екологічно чистої траси є зелені насадження. Всі інші заходи, включаючи методи будівництва будівель, спрямовані на зниження викидів. Цей захід допомагає оптимізувати обслуговування шосе і також призводить до зниження зайвих викидів.

Згідно з розрахунками, зелена ділянка шосе щорічно викидає в атмосферу 13600 т вуглецю. Реалізовані у ньому технології чистої енергетики дозволяють компенсувати викиди на 22 500 т на рік, що призведе до скорочення викидів на 9 тис тонн на рік.

Раніше Китай провів випробування вантажного судна з плоскою палубою вантажопідйомністю 58 тис. тонн, який здатен працювати в полярних водах. Fan Zhou 8 стало найбільшим подібним судном у світі,