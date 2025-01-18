Ракетна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла (фото наслідків)

Внаслідок атаки на Запоріжжя шестеро людей перебувають у лікарні

У Запоріжжі вже шестеро постраждалих внаслідок ранкової атаки. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Одна жінка перебуває у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

«Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів.

Також пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю pic.twitter.com/GOcJ6j5BjY January 18, 2025

Зранку окупанти також атакували Київ. У Шенківському районі виникла пожежа, повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.