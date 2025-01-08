Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії

Заборона портів КНР на танкери, які перебувають під санкціями США, вплине на китайський ринок

Танкерам, які потрапили під санкції США, заборонили заходити в найбільший китайський порт

Китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США. Про це повідомили Reuters три трейдери, знайомі з цією ситуацією.

Портам заборонено причалювати, розвантажувати або обслуговувати судна, включені до списку Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США. Порт Шаньдун управляє ключовими об’єктами на східному узбережжі Китаю, включаючи Циндао, Жічжао та Яньтай, які служать важливими терміналами для імпорту нафти, що потрапила під санкції.

«Минулого року провінція Шаньдун імпортувала приблизно 1,74 мільйона барелів на день нафти з Ірану, Росії та Венесуели, що становить близько 17% від загального імпорту Китаю. Очікується, що офіційна заборона, якщо її буде введено, збільшить витрати на доставку для незалежних нафтопереробних заводів Шаньдуна, які значною мірою покладаються на сиру нафту з цих країн за зниженими цінами», – йдеться у публікації.

Адміністрація Шаньдуну стверджує, що заборона на судноплавство матиме «обмежений вплив» на незалежних нафтопереробників, оскільки значна частина нафти, що потрапила під санкції, надходить танкерами, які не підпадають під санкції.

Утім трейдери вважають, що заборона все ж може суттєво сповільнити імпорт нафти до Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти.

Цей крок став наслідком нещодавнього розширення санкцій Вашингтоном щодо компаній і танкерів, які беруть участь у торгівлі іранською нафтою. Як зазначають журналісти Reuters, очікується, що новообраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, ще більше посилить обмеження щодо Ірану, продовжуючи приклад минулої влади США.

Головний аналітик групи морських даних фірми Lloyd's List Intelligence Мішель Візе Бокманн каже, що активний тіньовий флот, який транспортує іранську, російську та венесуельську нафту, зараз становить приблизно 669 танкерів. За її словами, з них лише 250-300 транспортували саме російську нафту. Крім того російську нафту власними танкерами возить ще й російський «Совкомфлот».

У період з жовтня по грудень Міністерство фінансів США наклало санкції на 35 танкерів «тіньового флоту». А «Совкомфлот» потрапив під санкції США на початку 2024 року.

До слова, джерела Reuters повідомили цього тижня, що адміністрація Байдена планує накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Раніше Сполучені Штати Америки внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю та двох суднобудівників через зв'язки з китайською Народно-визвольною армією. Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія разом з China State Shipbuilding Corp. і China Shipbuilding Trading Co.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту.