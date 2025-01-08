Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії
Заборона портів КНР на танкери, які перебувають під санкціями США, вплине на китайський ринок
фото із відкритих джерел

Танкерам, які потрапили під санкції США, заборонили заходити в найбільший китайський порт

 

Китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США. Про це повідомили Reuters три трейдери, знайомі з цією ситуацією.

Портам заборонено причалювати, розвантажувати або обслуговувати судна, включені до списку Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США. Порт Шаньдун управляє ключовими об’єктами на східному узбережжі Китаю, включаючи Циндао, Жічжао та Яньтай, які служать важливими терміналами для імпорту нафти, що потрапила під санкції.

«Минулого року провінція Шаньдун імпортувала приблизно 1,74 мільйона барелів на день нафти з Ірану, Росії та Венесуели, що становить близько 17% від загального імпорту Китаю. Очікується, що офіційна заборона, якщо її буде введено, збільшить витрати на доставку для незалежних нафтопереробних заводів Шаньдуна, які значною мірою покладаються на сиру нафту з цих країн за зниженими цінами», – йдеться у публікації.

Адміністрація Шаньдуну стверджує, що заборона на судноплавство матиме «обмежений вплив» на незалежних нафтопереробників, оскільки значна частина нафти, що потрапила під санкції, надходить танкерами, які не підпадають під санкції.

Утім трейдери вважають, що заборона все ж може суттєво сповільнити імпорт нафти до Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти.

Цей крок став наслідком нещодавнього розширення санкцій Вашингтоном щодо компаній і танкерів, які беруть участь у торгівлі іранською нафтою. Як зазначають журналісти Reuters, очікується, що новообраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, ще більше посилить обмеження щодо Ірану, продовжуючи приклад минулої влади США.

Головний аналітик групи морських даних фірми Lloyd's List Intelligence Мішель Візе Бокманн каже, що активний тіньовий флот, який транспортує іранську, російську та венесуельську нафту, зараз становить приблизно 669 танкерів. За її словами, з них лише 250-300 транспортували саме російську нафту. Крім того російську нафту власними танкерами возить ще й російський «Совкомфлот».

У період з жовтня по грудень Міністерство фінансів США наклало санкції на 35 танкерів «тіньового флоту». А «Совкомфлот» потрапив під санкції США на початку 2024 року.

До слова, джерела Reuters повідомили цього тижня, що адміністрація Байдена планує накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Раніше Сполучені Штати Америки внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю та двох суднобудівників через зв'язки з китайською Народно-визвольною армією. Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія разом з China State Shipbuilding Corp. і China Shipbuilding Trading Co.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту.

Читайте також:

Теги: експорт Дональд Трамп імпорт обмеження США Китай росія нафта економіка санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Металургійний завод Ілліча в Маріуполі був вщент зруйнований російськими обстрілами міста. Фото весни 2022 року
«Вони впевнені, що там залишаться». Чи відновлює Росія окуповані міста і захоплені підприємства Донбасу?
17 грудня, 2024, 11:27
Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик
Ухилянт з України мало не замерз на смерть у горах Румунії
9 грудня, 2024, 22:23
Китай вирішив вдарити санкціями по власному виробництву дронів для експорту
Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg
10 грудня, 2024, 10:36
Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу
Команди Байдена і Трампа контактують у питаннях України, Сирії та Близького Сходу – Білий дім
10 грудня, 2024, 22:58
Німецьке населення мажє готуватись до проблем із електропостачанням
У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів
12 грудня, 2024, 19:46
Першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
14 грудня, 2024, 14:59
Ці прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії в Україні
Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС
26 грудня, 2024, 05:21
Наразі тривають дискусії, консенсусу немає
G7 розглядає варіанти для зменшення ціни на російську нафту – Bloomberg
19 грудня, 2024, 20:08
Саломе Зурабішвілі в палаці Орбеліані в Тбілісі
Зурабішвілі перед інавгурацією «наступника» зробила заяву
28 грудня, 2024, 21:51

Економіка

Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії
Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії
США конфіскували нерухомість російського олігарха на $1,8 млн
США конфіскували нерухомість російського олігарха на $1,8 млн
Китай побудує найбільший у світі аеропорт на штучному острові
Китай побудує найбільший у світі аеропорт на штучному острові
Єдина у світі. Стало відомо, у якій країні офіційно підтверджено голод
Єдина у світі. Стало відомо, у якій країні офіційно підтверджено голод
«Погляд за лаштунки». Amazon зніме документальний фільм про Меланію Трамп
«Погляд за лаштунки». Amazon зніме документальний фільм про Меланію Трамп
США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю
США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
52K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
31K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
14K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua