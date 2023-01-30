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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Російська «еліта» отримала чітке повідомлення від США

glavcom.ua
Вікторія Нуланд
фото з відкритих джерел

Нуланд мала зв’язки в російській топовій «еліті»

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу 26 січня заявила, що Вашингтон готовий піти на пом’якшення санкцій проти Росії. Але для цього Росія має погодитися на серйозні переговори та беззастережно вивести свої війська з усієї території України.

Слід нагадати, що Нуланд мала зв’язки в російській топовій «еліті». І, певен, зберігає їх досі.

Нагадаю і про те, що усі війни закінчуються мирним дипломатичним врегулюванням. Наше завдання – забезпечити максимально зручні умови для української дипломатії, що можливо за максимального розгрому російської армії на полі бою. Щоб умови цієї мирної угоди були вигідними для нас.

Ця заява Нуланд – явний сигнал для російської так званої «еліти» (у лапках, тому що такої там немає – існує лише коло людей, які заробляють на російському бюджеті). Їм воно й адресоване. Суть – ми готові зняти санкції, якщо ви виведете війська з території України. Чіткий посил людям з оточення Путіна. Починайте щось робити, бо це торкнеться кожного з вас.

Історія з головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, який влетів під санкції та фактично оголошений легальною мішенню, матиме продовження. Поки що американці повністю свій санкційний потенціал не включили. Але можуть. І явно на це натякають.

Голова Радбезу РФ Патрушев вчора заявив, що англосакси відступати не збираються, поскаржився, що Росію вирішили тиснути до кінця.

Він також визнав, що росіянам важливо уникнути тривалого протистояння з Заходом. І ось вона відповідь США – як можна цього уникнути. Або робіть щось зі збожеволілим путіним, або на вас чекає доля Пригожина.

Усі звернули увагу вчора на історію з ПВК «Вагнер», яка потрапила під американську роздачу. Але мало хто – на те, що запровадили санкції ще й проти російських суднобудівних, судноремонтних компаній. А це удар – і серйозний – по російському експорту. Після вторгнення в Україну та відповіді Заходу у вигляді масованих санкцій, РФ змушена була перебудовувати торгові потоки з Європи на країни Південно-Східної Азії, на Африку, Латинську Америку. Але тепер росіян підкошують і тут. Весь російський торговий флот незабаром, по суті, стане на прикол. З ним боятимуться працювати, бо він потрапив до списку санкцій Мінфіну США.

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Теги: росія санкції Вікторія Нуланд Вашингтон переговори

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