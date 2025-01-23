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Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео)
Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами

Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік.

Ще 16 людей отримали поранення, серед них двомісячне немовля.

Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео) фото 1
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео) фото 2
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео) фото 3
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео) фото 4

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя.

О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. Тоді Федоров зазначив, що мінімум чотири вибухи пролунало у Запоріжжі. 

Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Їх госпіталізували.

До слова, триває 1065-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 106 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: Запоріжжя окупанти ЗСУ війна немовля Іван Федоров поранення ракетна атака

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