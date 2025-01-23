Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео)

У ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами

Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік.

Ще 16 людей отримали поранення, серед них двомісячне немовля.

На відео наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю. pic.twitter.com/TtmGzmngvy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 23, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя.

О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. Тоді Федоров зазначив, що мінімум чотири вибухи пролунало у Запоріжжі.

Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Їх госпіталізували.

До слова, триває 1065-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 106 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.