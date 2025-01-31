Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс заявив, що пишається приєднанням до команди ДП «Ліси України»

Стріпніекс 20 років поспіль очолював акціонерну компанію «Державні ліси Латвії»

Державне підприємство «Ліси України» провело першу зустріч з членами нещодавно сформованої Наглядової ради. Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

«З початку лісової реформи я мріяв про справжнє корпоративне управління. Професійне, незалежне, сформоване за міжнародними стандартами. Дуже щасливий, що ця мрія здійснилася. Кабміном затверджено три незалежних члени Наглядової ради ДП «Ліси України» та один представник держави. З появою Наглядової ради компанія отримала більший рівень суб'єктності. Це ще один крок на шляху до майбутньої корпоратизації та перетворення держпідприємства у компанію міжнародного зразка», – зазначив Юрій Болоховець.

За його словами, перед «Лісами України» дуже складні виклики, але з формуванням Наглядової ради команда компанії стає значно сильнішою. Незалежні члени ради представляють Латвію, Фінляндію та Канаду – країни з дуже високим рівнем ведення лісового господарства.

«Робертс Стріпніекс фактично створив державну компанію «Ліси Латвії», яка є визнаним прикладом прозорого та дуже ефективного управління державними лісами. Маркіян Витвицький має безцінний досвід диджиталізації лісового господарства Канади. Янне Харьюнпяя – справжній гуру міжнародних фінансів. Олексій Кучер – досвідчений юрист, який понад три роки очолює Державну регуляторну службу та володіє глибокою експертизою у нормативній сфері. Я вдячний колегам за їхню позитивну оцінку того, що було зроблено командою «Лісів України» за останні два роки. За налаштованість на командну роботу. За високу мотивацію та готовність інвестувати свій час, сили та досвід у розвиток компанії», – заявив Юрій Болоховець.

Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець вважає, що поява Наглядової ради – крок на шляху до перетворення держпідприємства у компанію міжнародного зразка

Водночас Робертс Стріпніекс, який двадцять років поспіль очолював акціонерну компанію «Державні ліси Латвії», заявив, що пишається тим, що приєднався до команди «Лісів України».

За його словами, у підприємства є два стратегічно важливих умови для розвитку. Перша – це політична воля для змін, адже будь-яка реформа стикається з опором старої системи. Друга – це сильна команда, яка взяла на себе відповідальність за реформу.

«Ніхто не знає, як це складно провести реформу і побудувати компанію окрім тих, хто це реалізував. Я пишаюсь вашою командою, яка змогла сформувати в Україні цивілізований ринок», – зазначив Стріпніекс, додавши, що у Латвії процес становлення державної лісової компанії зайняв дуже багато років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів Наглядової ради держкомпанії «Ліси України». До Наглядової ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави. На посади незалежних членів Наглядової ради уряд погодив кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Янне Харьюнпяя. Олексія Кучера призначили представником держави.

«Формування Наглядової ради «Лісів України» дозволить запровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають вимогам закону та керівним принципам ОЕСР. Робота незалежної Наглядової ради підвищить рівень довіри до компанії з боку міжнародних партнерів та потенційних інвесторів», – наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Маркіян Витвицький працював у Міністерстві природних ресурсів та лісового господарства Канади, є членом правління Канадсько-Української торгової палати. Робертс Стріпніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ «Латвійські державні ліси», членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради «Ощадбанк», експертом і консультантом МВФ та Світового банку.