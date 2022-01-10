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    Думки вголос

    Хто катував відомого музиканта в Казахстані?

    Вікрам Рузахунов,&nbsp;відомий музикант із Киргизстану&nbsp; - Хто катував відомого музиканта в Казахстані?
    Вікрам Рузахунов, відомий музикант із Киргизстану 
    фото: informburo.kz

    Росіяни просто не можуть уявити, що киргиз може бути джазовим музикантом

    Я чомусь не маю особливих сумнівів, що музиканта Вікрама Рузахунова, якого на відомому відео намагалися видати за «безработного киргиза, нанятого ради погромов в Казахстане» ловили, катували та допитували саме росіяни, а не казахи.

    І справа тут навіть не в тому, що ті, хто допитують, говорять правильною російською мовою з легким аканням.

    Справа в тому, що майже напевно в той момент, коли його брали, він спершу чесно назвався джазовим музикантом.

    Казахи б перевірили – просто заради того, щоб не вляпатися. В голову ж російського силовика просто не влізе думка, що киргиз може бути джазовим музикантом – він сприйме це як очевидну брехню і дасть ціпком по обличчю, щоб не ніс пурги і чесно казав, що він різнороб з аула. Бо ж всі киргизи в їхньому світобаченні або двірники, або різнороби.

    Рузахунов же явно в якийсь момент зрозумів, що треба підіграти.

    Якщо на момент публікації відео він ще був живим, можливо, це врятує йому життя.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: Росія Казахстан Киргизстан протест
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    Хто катував відомого музиканта в Казахстані?