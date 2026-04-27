«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді анонсував посилення ударів по нафтогазових об’єктах ворога

Україна масштабує атаки на стратегічні об’єкти країни-агресора. Об’єкти нафтогазової галузі Росії залишаються пріоритетними цілями для українських дронів, а глибина ударів вже сягає 2000 кілометрів. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил Україхни Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв’ю BBC, інформує «Главком».

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що атаки по Росії посилюватимуться. Українські дронарі стримують просування Росії вздовж лінії фронту, вбиваючи рекордну кількість солдатів. Також, за словами командувача Сил безпілотних систем, завдяки розвитку українських безпілотних технологій, для російських окупантів більше не залишилося безпечних зон навіть у глибокому тилу.

«1500–2000 км всередині російської території вже не є «мирним тилом». Волелюбний український птах літає туди, коли забажає і куди забажає», – наголосив Бровді.

Мадяр підкреслив, що удари по енергетичній інфраструктурі РФ мають стратегічне значення для виснаження воєнного потенціалу ворога. Головні причини:

  • Фінансування війни: Росія використовує надприбутки від експорту нафти та газу для закупівлі озброєння та виплат армії.
  • Логістика: Пальне з російських НПЗ напряму забезпечує потреби окупаційного угруповання в Україні.
  • Економічний тиск: Систематичні влучання змушують агресора скорочувати експорт та підвищувати ціни на внутрішньому ринку.

«Якщо нафтопереробні заводи є інструментом для заробітку, який використовується для війни, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню», – заявляє командувач Сил безпілотних систем.

Оглядачі видання пишуть, що українські екіпажі отримують прямий наказ щомісяця вбивати більше ворожих солдатів, ніж Росія може завербувати. Це понад 30 000 чоловіків на місяць.

«30% усіх ударів безпілотників мають бути спрямовані проти військовослужбовців. Так, це можна назвати планом знищення, і зараз ми його перевищуємо», – чітко заявив Бровді.

При цьому Бровді каже, що смерть кожного солдата ворожої армії має бути доведена відеозаписом, інакше вона не зараховується.

Командувач Силами безпілотних систем зазначив, що ще однією метою його підрозділів є підрив морального духу росіян. Він зазначив, що високий рівень втрат у поєднанні з гігантськими пожежами, що вирують на об'єктах глибоко за кордоном, можуть викликати паніку всередині Росії.

«Главком» писав, що упродовж минулої доби та в ніч на 27 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили кілька успішних операцій, уразивши стратегічні об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що географія точних влучань охопила Донецьку та Запорізьку області, де ворог зазнав значних втрат у техніці та управлінні.

Нагадаємо, 21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі.

