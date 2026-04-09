12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику

Контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу (КДК РФС) оштрафував головного тренера махачкалінського «Динамо» Вадима Євсєєва за нецензурну лексику. Про це повідомляє «Главком».

Тренера покарали штрафом у розмірі 100 тисяч рублів (близько $1200).

У флеш-інтерв'ю після матчу 23-го туру Російської прем'єр-ліги (РПЛ) проти калінінградської «Балтики» (2:2) фахівець за 37 секунд 12 разів вилаявся матом, обговорюючи використання VAR (система відеодопомоги арбітрам) у моменті з першим голом суперника.

50-річний тренер очолює «Динамо» із грудня 2025 року. Раніше Євсєєв працював у «СКА-Хабаровську», «Уфі», «Шиннику», «Факелі», «Ленінградці» та інших російських клубах.

Махачкалінське «Динамо» після 23 турів чемпіонату Росії заробило 22 очки і посідає 12 місце в турнірній таблиці.

