12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
50-річний Євсєєв очолює «Динамо» із грудня 2025 року

Євсєєв буде змушений заплатити штраф розміром 100 тисяч рублів (близько $1200)

Контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу (КДК РФС) оштрафував головного тренера махачкалінського «Динамо» Вадима Євсєєва за нецензурну лексику. Про це повідомляє «Главком».

Тренера покарали штрафом у розмірі 100 тисяч рублів (близько $1200).

У флеш-інтерв'ю після матчу 23-го туру Російської прем'єр-ліги (РПЛ) проти калінінградської «Балтики» (2:2) фахівець за 37 секунд 12 разів вилаявся матом, обговорюючи використання VAR (система відеодопомоги арбітрам) у моменті з першим голом суперника.

50-річний тренер очолює «Динамо» із грудня 2025 року. Раніше Євсєєв працював у «СКА-Хабаровську», «Уфі», «Шиннику», «Факелі», «Ленінградці» та інших російських клубах.

Махачкалінське «Динамо» після 23 турів чемпіонату Росії заробило 22 очки і посідає 12 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими
Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів
Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів
«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ
«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

