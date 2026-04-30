Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)
Вибухи пролунали у російському Дзержинську
Завод імені Я. М. Свердлова входить до військово-промислового комплексу Росії

У ніч на 30 квітня мешканці російського Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Аналітики припускають, що під прицілом цього разу міг бути ФКП «Завод імені Свердлова», що входить до російського ОПК.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Завод імені Я. М. Свердлова – російське підприємство міста Дзержинська Нижньогородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії, з понад 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.

Завод включений до санкційного списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». 23 червня 2023 року завод включений до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, у російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Після вибуху з'явився білий стовп диму. Пожежа на підприємстві лише посилилась.

Як повідомлялося, 29 квітня уночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua