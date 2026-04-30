У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)

Завод імені Я. М. Свердлова входить до військово-промислового комплексу Росії

У ніч на 30 квітня мешканці російського Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Аналітики припускають, що під прицілом цього разу міг бути ФКП «Завод імені Свердлова», що входить до російського ОПК.

Завод імені Я. М. Свердлова – російське підприємство міста Дзержинська Нижньогородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії, з понад 100-річною історією та великим значенням для промисловості країни.

Завод включений до санкційного списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». 23 червня 2023 року завод включений до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, у російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Після вибуху з'явився білий стовп диму. Пожежа на підприємстві лише посилилась.

Як повідомлялося, 29 квітня уночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.