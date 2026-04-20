СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?

На фронті за підсумками березня підрозділ «Альфа» СБУ став найрезультативнішим підрозділом серед усіх Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей за допомогою дронів

Багато хто з моїх колег звертає увагу на справжнє цунамі ниття Z-блогерів в останній місяць. Вони найбільше акцентують на двох факторах: збільшилась інтенсивність прильотів по території РФ та зросли втрати від уражень дронами на фронті. За питання «чи йде демілітаризація України за планом?» в Росії вже цілком можна сісти за ґрати. Один з факторів, який змушує «зетників» нити – нарощення темпів ураження з боку СБУ.

Судіть самі. На фронті за підсумками березня підрозділ «Альфа» СБУ став найрезультативнішим підрозділом серед усіх Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей за допомогою дронів!

Йдеться не просто про тактичні успіхи, а про системну роботу: понад 10 тисяч ліквідованих ворожих піхотинців і тисячі одиниць техніки та інфраструктури – від безпілотників і засобів зв’язку до артилерії та бронетехніки. Це свідчить, що саме СБУ найкраще відреагувала на зміну характеру війни, де перевага досягається не масою, а точністю, швидкістю ухвалення рішень і ефективним використанням сучасних технологій.

Фактор номер два. Далекобійні удари. СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника. Для прикладу, крайня комплексна операція в тимчасово окупованому Криму цими вихідними. Під час неї було уражено одразу кілька військових кораблів РФ, а також критичні елементи інфраструктури – радари, системи зв’язку та паливні бази.

Такі удари мають ще і накопичувальний ефект: не лише знищують окремі цілі, а й підривають логістику, знижують боєздатність флоту та обмежують можливості ворога використовувати окуповані території як військові плацдарми. Завдяки нашій спецслужбі, у Росії зараз немає точки у Чорному морі, де їх кораблі почувались би безпечно.

СБУ виступає як сила, що змінює правила гри. Її підхід базується на інтелекті, асиметричних рішеннях і ударах, які дають непропорційно великий результат. Саме така модель ведення війни дозволяє Україні ефективно протистояти чисельно більшому противнику.

Вже може констатувати, що СБУ під керівництвом Євгенія Хмари змогла зробити якісний ривок уперед та наростити інтенсивність ударів по ворогу. Хмара – бойовий генерал, який керував «Альфою» і зміг посилити саме військову міць спецслужби, що зараз для України є найважливішим фактором. Служба системно послаблює ворога на всіх рівнях – від передової до глибокого тилу. І ця тенденція, судячи з усього, лише посилюватиметься.