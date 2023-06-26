Хто переможе в російській громадянській війні?

Пригожин проти Путіна так і не пішов до кінця... поки що

Путін показав, що російська армія друга за силою навіть не у світі або в Україні, а в самій Росії

Путін – диктатор. Диктатор – це політик, який робить ставку на силу і жорстку вертикаль влади. Чиїм суспільним договором із народом є «я нагорі, ви не виїжджаєтесь, і нам усім спокійно і стабільно».

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Усе це ввечері 23 червня 2023 року розлетілося на дрібні друзки. Уже розлетілося, і вже не підлягає збиранню в щось, відмінне від кволої фанери.

Як би не розвивалася ситуація далі, Путін довів елітам, що не здатний забезпечити їхню особисту безпеку, включно з виживанням. Путін поставив губернаторів і генералів перед дуже неприємним вибором – кого підтримати, щоб тебе не кокнули. І частина з них тепер завжди буде боятися розплати.

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Путін показав, що російська армія друга за силою навіть не у світі чи в Україні, а самій Росії. Що боятися слід не його – є люди молодші і страшніші.

Усі «силові» елементи путінського образу Пригожин уже успішно перехопив. Навіть якщо путінським лоялістам вдасться його запинати, фарш назад уже не провернеш.

Акелла не просто промахнувся, він у процесі ще й обісрався.

Тепер Путін – не провайдер сили і страху. Він, у кращому разі, клієнт інших провайдерів. Як Ассад. Зовні з ним тепер ніколи не говоритимуть, як із рівним і вічним. Його обіцянки різко втратять силу, контракти з ним стануть максимально ризикованими – сьогодні кент, а завтра ноги в цемент. Навіть зсередини йому тепер можуть небезуспішно висувати умови.

Це якщо він утримається.

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У якому зараз шоці Орбани і Лукашенки, які поставили на кульгавого коня – і уявити складно.

Тож хто б не переміг – це добре. Путін? Це буде слабкий Путін. Пригожин? Керувати економікою 140-мільйонної країни трохи складніше, ніж загоном найманців. Особливо коли тебе не люблять зсередини і взагалі не хочуть із тобою говорити зовні. Бойова нічия? Що ж, це буде 1:1 на користь світлої справи. Навіть якщо вони якимось дивом помиряться, усі вищезазначені наслідки залишаться.

Україна ще не перемогла у війні. І ще дуже далека від цього. Але – як і весь світ – вона з подивом спостерігає, як у противника відвалюється нога. Сама, як ніс у сифілітика. І навряд чи це зміцнить його здоров'я.