Кремлівські чиновники спиваються через контрнаступ України – The Telegraph

Путін не справляється зі своїми невдачами, а тому – «намагається впоратися зі стресом»

Високопоставлені члени російського уряду приходять на зустрічі п’яними, оскільки цілий день вони п’ють горілку, коньяк і вино

Через наступальні операції ЗСУ у Кремлі вдаються до пияцтва. Деякі посадовці починали з чарки вранці, а тепер – перейшли до пляшки. Про це повідомляє The Telegraph, за даними видання «Верстка», яке нині у вигнанні через засудження агресивної війни Кремля.

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Російські чиновники нібито вживають коньяк та горілку протягом усього дня. Джерела повідомили, що спочатку політики у Кремлі пили чарку коньяку або горілки. Але згодом чарка перетворилася на пляшку, тож чиновники країни-агресорки з'являються на зустрічі п'яними. Окрім того, постійно похмурі через наступальні операції ЗСУ.

Найбільше пияк стало у військовому керівництві, які контролюють так звану спецоперацію. Ба більше, Путін теж не справляється зі своїми невдачами, а тому – «намагається впоратися зі стресом».

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Особливо вживання алкоголю, за інформацією джерел, зросло у березні. Саме тоді почали активно обговорювати у мережі український контрнаступ, а на додаток – Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Після цього у Кремлі офіційно збільшили норму вина на офіційних банкетах – дві пляшки на одну людину.

Ба більше, історії про пияцтво серед російських політиків почали збігатися із закупівлями горілки та антидепресантами, які рекордно зросли після початку повномасштабного вторгнення.

«Вони (урядовці Кремля – ред.) пропускають або зривають зустрічі, вживають заборонені речовини та відвідують заходи в нетверезому стані», – заявили джерела видання.

Як відомо, президента країни-агресорки непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася від початку війни – Путін запанікував: Російські чиновники стали частіше пити алкоголь. До початку повномасштабного вторгнення він ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії. Проте після війни диктатор почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, адже його непокоїть зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ.

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Зауважимо, диктатор не здатен побороти масовий алкоголізм у Росії – Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати.

До слова, російські чиновники п’ють з ранку до вечора – загальний алкоголізм спричинений «стресом».