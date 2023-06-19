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Кремлівські чиновники спиваються через контрнаступ України – The Telegraph

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кремлівські чиновники спиваються через контрнаступ України – The Telegraph
Путін не справляється зі своїми невдачами, а тому – «намагається впоратися зі стресом»
фото з відкритих джерел

Високопоставлені члени російського уряду приходять на зустрічі п’яними, оскільки цілий день вони п’ють горілку, коньяк і вино

Через наступальні операції ЗСУ у Кремлі вдаються до пияцтва. Деякі посадовці починали з чарки вранці, а тепер – перейшли до пляшки. Про це повідомляє The Telegraph, за даними видання «Верстка», яке нині у вигнанні через засудження агресивної війни Кремля.

Російські чиновники нібито вживають коньяк та горілку протягом усього дня. Джерела повідомили, що спочатку політики у Кремлі пили чарку коньяку або горілки. Але згодом чарка перетворилася на пляшку, тож чиновники країни-агресорки з'являються на зустрічі п'яними. Окрім того, постійно похмурі через наступальні операції ЗСУ.

Найбільше пияк стало у військовому керівництві, які контролюють так звану спецоперацію. Ба більше, Путін теж не справляється зі своїми невдачами, а тому – «намагається впоратися зі стресом».

Особливо вживання алкоголю, за інформацією джерел, зросло у березні. Саме тоді почали активно обговорювати у мережі український контрнаступ, а на додаток – Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Після цього у Кремлі офіційно збільшили норму вина на офіційних банкетах – дві пляшки на одну людину.

Ба більше, історії про пияцтво серед російських політиків почали збігатися із закупівлями горілки та антидепресантами, які рекордно зросли після початку повномасштабного вторгнення.

«Вони (урядовці Кремля – ред.) пропускають або зривають зустрічі, вживають заборонені речовини та відвідують заходи в нетверезому стані», – заявили джерела видання.

Як відомо, президента країни-агресорки непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася від початку війни – Путін запанікував: Російські чиновники стали частіше пити алкоголь. До початку повномасштабного вторгнення він ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії. Проте після війни диктатор почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, адже його непокоїть зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ.

Зауважимо, диктатор не здатен побороти масовий алкоголізм у Росії – Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати.

До слова, російські чиновники п’ють з ранку до вечора – загальний алкоголізм спричинений «стресом».

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Теги: росія путін алкоголь алкоголизм диктатор

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