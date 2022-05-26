Політкоректність на війні

Нормально вживати некоректні терміни, зайві ототоження та хейтспіч, коли тебе катують та вбивають

Чи можуть українці лаяти загарбників?

Тут у стрічці вигулькнуло питання, чи є нормально лаяти бурятів. Чи немає в цьому расизму?

До цього була дискусія про мокшан. І, звісно, маємо дискусію про росіян. Адже є й хороші росіяни.

Що я маю сказати з цього приводу, окрім «ідіть в сраку!»?

Так, в цьому є національна дискримінація.

Так, в цьому є некоректне ототожнення усієї нації з діями конкретних індивідів.

Так, це неполіткоректно та неточно. І так, це хейтспіч.

І знаєте що?

На цьому етапі це нормально.

Нормально – волати образливі слова, коли тебе ріжуть.

Нормально кричати «бля!», коли впустив батарею на ногу.

Нормально вживати некоректні терміни, зайві ототоження та хейтспіч, коли тебе катують та вбивають.

Це неввічливо. Це неточно. Це краще не продовжувати після виходу з кризової екзистенційної ситуації. Але в самій ситуації це нормально.

А от чи нормально стояти поряд із відставленим мізинчиком та казати «ваша агонія недостатньо політкоректна» – щодо цього я не впевнений.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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