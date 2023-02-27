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ООН обговорить розслідування військових злочинів в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ООН обговорить розслідування військових злочинів в Україні
У Женеві розпочинається сесія Ради з прав людини ООН
фото з відкритих джерел

Сесія Ради з прав людини ООН триватиме рекордні шість тижнів

У понеділок, 27 лютого, у Женеві відкривається щорічна сесія Ради з прав людини ООН, у рамках якої планується обговорення розслідування військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення.

Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з України.

«Ми хочемо, щоб ця сесія показала, як показала і Генеральна Асамблея ООН… що світ стоїть пліч-о-пліч з Україною», – сказав напередодні відкриття сесії постійний представник Британії в ООН Саймон Менлі, якого цитує AFP.

Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті у понеділок виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.

У четвер очікується виступ заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова. Минулого року, коли на засіданні Ради почали показувати виступ російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, багато дипломатів залишили зал.

«Ми вважаємо, що Росія не заслуговує на місце в цій залі, – сказала журналістам постпред України Євгенія Філіпенко. – Ми діятимемо відповідним чином».

Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН  підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів.

Теги: росія права людини Україна війна злочин ООН

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