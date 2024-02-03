Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Що не так з більшістю пропозицій реформувати українську армію

glavcom.ua
Українська армія постійно вдосконалюється
фото: Depositphotos

Чи дійсно все так погано в ЗСУ?

Я регулярно бачу тексти одного й того ж жанру. Була розумна людина, потрапила в армію, і от – підсумовує свій досвід після року-двох служби. Каже, що треба змінити. Каже про радянську армію. Каже про необхідні реформи.

З одного боку, не можна це не привітати. Рефлексії важливі, на те й нам дані розумні люди, щоб обмірковувати процеси.

З іншої – у цих текстів, зазвичай, є вади. І одні й ті ж самі.

Сподіваюсь, мої читачі хоча б побіжно знайомі із творчістю двох визначних фантастів – Роберта Хайнлайна та Гарі Гарісона. Обидва багато писали про армію, бо в обох був хороший військовий досвід. У Хайнлайна військові – це найкращі з найкращих (аж до того, що лише вони мають право голосувати на виборах). У Гарісона армія – це зборище тупорилих солдафонів. Іронія полягає в тому, що прототипом армій в їхніх фантастичних світах, насправді, була одна й та сама – американська 30-х – 40-х. Але Хайнлайн служив офіцером, а Гарісон рядовим та сержантом.

Обидва були чесні та обидва були праві. Збройні сили США 30-х та 40-х були саме такими – просто в залежності від того, з якого кута подивитися, з яким багажом знань підійти, і в якій парадигмі сприймати.

Проблеми справжні. Вони є, і з ними слід боротися. Але якщо чесно – обсяг пропозицій схудне втричі, якщо, по-перше, виключити скарги, які є універсальними для всіх армій всіх часів та народів, а по-друге, дати людині подивитися на ситуацію з інших боків. З боку командира нижньої ланки, вищої ланки, хай навіть і штабного. З боку того, хто займається постачанням, і того, хто займається плануванням. Я гарантую, більшість питань у людини відпаде. Але з сумом гарантую також, що його товарищі, які цей досвід не отримали, проголосять, що його система зіпсувала і тепер він скурвився.

І досить вже про радянську армію, я вас молю. Це кліше протирічить навіть формальній логіці: якщо зараз в нас армія радянська, то вона в нас така сама, як була тридцять років тому. А вона не така сама, як була тридцять років тому. І навіть десять років тому вона була зовсім іншою. Я знаю, я в ній служив.

У нас усі вади ЗСУ прийнято скидати на радянщину. Традиція така – як росіяни обзивають всіх, хто їм не подобається, ф-ми, так і ми все, що не подобається, записуємо в радянський спадок. Але якщо вчитатись, тей же абсурд, ті ж загони і ту ж «армійську логіку» побачите і в Гарісона, і в Гашека. Вони універсальні. Я переконаний, що і в македонській фаланзі скаржилися на нечутливих командирів, м’ясні штурми, дурацьке планування, зайву роботу, погане постачання, недостатнє медичне забезпечення, всюдисущу бюрократію, відсутність відпусток та нестачу просування по службі. Те, що це робили римські легіонери, я не переконаний, а просто знаю. Листи додому зберіглися. Зацитую, наприклад, один, що виглядає, як учора написаний:

«...я попросив Клавдія Севера, консуляра, зробити мене секретарем у його канцелярії, на що він відповів: «Зараз немає підходящої вакансії, проте зараз я зроблю тебе секретарем легіону з надіями на подальше просування». Із цим призначенням я пішов від консуляра до корнікуларія легіону. Тож, якщо ти мене любиш, здолай біль і просто зараз напиши мені про своє здоров'я, і, якщо ти хвилюєшся за мене, пошліть мені лляні шати через Семпронія, бо продавці приїжджають до нас із Пелусія щодня. Щойно префект почне надавати звільнення, я намагатимуся з усіх сил, щоб приїхати до тебе негайно».

І ще раз принагідно нагадую, що, наприклад, сержанта Хартмана з «Цільнісно-металевої оболонки» грав справжній дрілл сержант. І ветерани американської морської піхоти стверджували, що грав напрочуд реалістично, причому не тільки за вимірами часів В’єтнаму.

Ще я, наприклад, знаю, що жодній людині, яка скаржиться на паперову волокіту в нас, не можна показувати, наприклад, планувальну документацію НАТО. Бо розрив шаблону призведе до госпіталізації. Як і – в деяких моментах – у співвідношені аналогового (себто, паперового) та цифрового. Окремо слід зауважити, що від бюрократії якраз виють більше офіцери, ніж солдатський та сержантський склад, але то таке.

Так, армія недореформована, недолуга, недофінансована. Але, певно, вже в меншій мірі, ніж інші державні органи. Так, цю скалу треба лупати – але давайте лупати її точково і по тріщинах, а не битися головою об її підніжжя. Давайте, будь ласка, якось без пропозицій скасувати ШПК, замінити звання посадами, вводити квоти на посади для жінок (так, чув і таке), бо ви рік послужили стрільцем і з вашого досвіду це ок. «Хай син Порошенко воює», «розпустити штаби» і «розігнати всіх генералів» – ще важчі випадки. Коли ви згущуєте фарби – не згущуйте їх до невідповідності реальності. Коли порівнюєте з іншими країнами – переконайтесь, що ваше уявлення про ці країни відповідає дійсності, а не стереотипам з дитинства. Ну і коли щось хочете виправити зі свого досвіду – переконайтесь, що він у вас не тільки глибокий, а ще й широкий. Будь ласочка.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна – це пекло саме по собі, і ніхто не заслужив бути частиною цього пекла
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
10 сiчня, 09:45
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
5 сiчня, 23:30
Стало відомо, коли Ізраїль завершить інтенсивну фазу війни на півдні Гази
Стало відомо, коли Ізраїль завершить інтенсивну фазу війни на півдні Гази
16 сiчня, 01:50
У республіканців є причина затягувати із рішенням про допомогу Україні
Республіканці хочуть загальмувати допомогу Україні до березня: експосол назвав причину
13 сiчня, 21:06
Протягом доби українські воїни знищили 3 склади боєприпасів росіян
Росіяни посилили штурм на одному із напрямків
19 сiчня, 13:14
Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа
Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні
28 сiчня, 21:35
КНДР продовжує запуск крилатих ракет
КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море
30 сiчня, 08:16
Залужний переконаний, Сили оборони мають опановувати нові бойові можливості
Залужний назвав три ключових завдання України у 2024 році
1 лютого, 20:00

Віктор Трегубов

Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії
Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії
Що не так з більшістю пропозицій реформувати українську армію
Що не так з більшістю пропозицій реформувати українську армію
Чому українці не йдуть в армію? Все дуже просто
Чому українці не йдуть в армію? Все дуже просто
Заради кого воюють українці
Заради кого воюють українці
Чи можна радіти життю під час війни?
Чи можна радіти життю під час війни?
Війна пропонує кожному лише три вибори
Війна пропонує кожному лише три вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5565
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5136
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4377
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4339
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua