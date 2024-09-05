Обстріл Львова: що відомо про стан постраждалих

Загалом медичної допомоги учора потребувало 66 людей, з них 10 дітей

Унаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Про це повідомив голова Львівської ОВФ Максим Козицький.

«Станом на цю годину відомо, що загалом постраждали 66 людей, серед них – десятеро дітей. Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них – семеро дітей. Стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю», – написав Козицький.

Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, загалом медичної допомоги учора потребувало 66 людей, з них 10 дітей. У міські медичні заклади було госпіталізовано 29 осіб, з них восьмеро дітей. Дорослі: у лікарню святого Пантелеймона – 10 осіб, у лікарню святого Луки – 11 осіб. Усі восьмеро дітей перебувають у лікарні святого Миколая.

Зі слів фахівців Першого медоб'єднання Львова, стан семи пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю. Після повторного звернення один пацієнт, що лікувався амбулаторно, був госпіталізований у лікарню святого Пантелеймона. Його стан – середньої важкості.

На амбулаторному лікуванні після надання потрібної невідкладної допомоги перебувають зараз 37 осіб, з них двоє дітей. Додатково одна дитина звернулася до 5-ї міської комунальної поліклініки. Після огляду та консультації вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

«Потрібна донорська кров усіх груп крові. З неї спеціалісти виготовлятимуть цільну кров, а також усі можливі її компоненти. Тож закликаємо усіх небайдужих прийти та допомогти медикам рятувати життя українців!», – повідомили в Першому територіальному медоб'єднанні Львова.

Щоб здати кров, донору необхідно мати з собою документ, що засвідчує особу.

Нагадаємо, на світанку 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Після завершення рятувальних робіт повідомлялося про сімох загиблих, серед яких були й діти, та 64 постраждалих, а також 12 врятованих людей.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості. Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

У Львові оголосили четвер, 5 вересня, днем жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки.