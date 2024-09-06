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США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності – WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності – WSJ
Повідомлення про постачання ракет до РФ почали з'являтися ще на початку року
фото з відкритих джерел

Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана

Іран вже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на європейських та американських чиновників.

Як відмітила газета, цей крок Іран зробив саме тоді, коли Росія посилила свої ракетні обстріли українських міст та інфраструктури. За словами європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про ці дії Ірану за останні кілька днів.

Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет. 

Вже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.  Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

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Теги: росія санкції земля Вашингтон балістичні ракети

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