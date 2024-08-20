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Коли відбудеться 24-те засідання «Рамштайну»: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли відбудеться 24-те засідання «Рамштайну»: названо дату
Очільник Пентагону проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Нове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 6 вересня. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на військово-повітряні сили США в Європі.

«6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», Німеччина», – йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо майбутнього засідання військово-повітряні сили США в Європі не розкрили.

Нагадаємо, попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у Брюсселі 13 червня.

Нагадаємо, Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти.

Згодом стало відомо, що міністр оборони Росії Андрій Білоусов оголосив про створення угруповань військ «Білгород», «Курськ» і «Брянськ».

Зокрема, Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Як повідомлялося, що українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

Раніше Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

До слова, Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

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Теги: США Пентагон Німеччина війна

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