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Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
фото: скріншот з відео

Зеленський: Сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї

Сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня незалежності.

«Паляниця» є зброєю українського виробництва.

«Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору», – заявив Зеленський.

Президент не зауважив, де саме застосували нову зброю.

Нагадаємо, що  Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

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Теги: росія війна українці Володимир Зеленський Україна безпілотник

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