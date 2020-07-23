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    Кримінал

    Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на арешт Кузьменко

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    <p>Юлія Кузьменко у суді</p> - Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на арешт Кузьменко

    Юлія Кузьменко у суді

    Фото: Free Dr Kuzmenko, Facebook

    Судове засідання перенесли на 11:00 31 липня

    Суд відклав до 31 липня розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

    Про це повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko.

    «Сьогодні мало б відбутися судове засідання по Юлії Кузьменко в Апеляційному суді м.Києва. У зв’язку з тим, що матеріали справи ще не надійшли з Печерського суду, судове засідання перенесли на 11:00 31 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

    Активісти зазначили, що мають інформацію, що представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні 31 липня, у зв’язку з карантинними обмеженнями обов’язково мають попередньо направити до Київського апеляційного суду відповідний запит для реєстрації.

    Як відомо, ООН закликає українську владу забезпечити справедливий суд у справі Шеремета.

    Нагадаємо, 20 липня були четверті роковини загибелі Шеремета.

    Цього дня у Києві з'явився пам'ятник загиблому журналісту Павлу Шеремету.

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