Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на арешт Кузьменко
Юлія Кузьменко у суді
Судове засідання перенесли на 11:00 31 липня
Суд відклав до 31 липня розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko.
«Сьогодні мало б відбутися судове засідання по Юлії Кузьменко в Апеляційному суді м.Києва. У зв’язку з тим, що матеріали справи ще не надійшли з Печерського суду, судове засідання перенесли на 11:00 31 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Активісти зазначили, що мають інформацію, що представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні 31 липня, у зв’язку з карантинними обмеженнями обов’язково мають попередньо направити до Київського апеляційного суду відповідний запит для реєстрації.
Як відомо, ООН закликає українську владу забезпечити справедливий суд у справі Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня були четверті роковини загибелі Шеремета.
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