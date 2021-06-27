Кримінальна відповідальність за державну зраду – строк давності більший навіть двох президентських термінів

Про президента і терористів

Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» – це все рівно, що порівнювати «95 квартал» з 95 бригадою ЗСУ.

1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.

2. Примушування до посадки цивільних пілотів – не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака – не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями»

4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча – не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

Строк давності статті КК за державну зраду – більший навіть двох президентських термінів.

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