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    Думки вголос

    Кримінальна відповідальність за державну зраду – строк давності більший навіть двох президентських термінів

    Президент Володимир Зеленський - Кримінальна відповідальність за державну зраду – строк давності більший навіть двох президентських термінів
    Президент Володимир Зеленський

    Про президента і терористів

    Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію по захопленню «вагнерівців» – це все рівно, що порівнювати «95 квартал» з 95 бригадою ЗСУ.

    1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.

    2. Примушування до посадки цивільних пілотів – не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

    3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака – не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями»

    4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча – не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

    5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі « вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

    Строк давності статті КК за державну зраду – більший навіть двох президентських термінів.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ ЗСУ літак Володимир Зеленський ПВК Вагнера вагнергейт
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    Кримінальна відповідальність за державну зраду – строк давності більший навіть двох президентських термінів